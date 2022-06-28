Zafer Partisi merkezli yeni ittifak geliyor
MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından yeni bir ittifak kurulacağına ilişkin paylaşımda bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Haziran 2022 09:29
MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni bir ittifakın geldiğini duyurdu. Kulat, söz konusu ittifakın merkezinde Zafer Partisi'nin olacağını yazarken diğer partilerin isimlerinden bahsetmedi.
Kulat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Yeni bir ittifak geliyor. Zafer Partisi'nin merkezinde olduğu bu yeni ittifakta şimdilik 5 parti var. Hayırlı olsun."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız