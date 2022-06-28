20 bin yeni öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başlayacak
20 bin yeni öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başlayacak
Kaskoda 250 TL Trafikte 100 TL İndirimler Net Kazancım Net
Kaskoda 250 TL Trafikte 100 TL İndirimler Net Kazancım Net
Sponsorlu İçerik
Hastaneden açıklama: Cüneyt Arkın'ın ölüm sebebi belli oldu
Hastaneden açıklama: Cüneyt Arkın'ın ölüm sebebi belli oldu
Motorine büyük indirim geliyor
Motorine büyük indirim geliyor
7 Kurum toplamda 393 personel almak için ilana çıktı
7 Kurum toplamda 393 personel almak için ilana çıktı
Memurun, maaş ve ikramiye dışında gelir kalemleri artıyor
Memurun, maaş ve ikramiye dışında gelir kalemleri artıyor
Konutta balon söndü: Sahte ilanlar siliniyor
Konutta balon söndü: Sahte ilanlar siliniyor
AK Parti'de 'gönül alma' seferberliği
AK Parti'de 'gönül alma' seferberliği
ÖSYM: Sınav görevli ücretleri güncellenecek
ÖSYM: Sınav görevli ücretleri güncellenecek
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
Türkiye Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu
Türkiye Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu
Bakan Özer'den 'atama' açıklaması: Takvimi en kısa sürede açıklayacağız
Bakan Özer'den 'atama' açıklaması: Takvimi en kısa sürede açıklayacağız
Erdoğan talimat verdi: 5 Bakan sel bölgesine gidecek
Erdoğan talimat verdi: 5 Bakan sel bölgesine gidecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Erdoğan: Temmuz maaşları, bayram öncesi zamlı ödenecek
Erdoğan: Temmuz maaşları, bayram öncesi zamlı ödenecek
Kimlikle döviz alım satımına yeni sınırlama getirildi
Kimlikle döviz alım satımına yeni sınırlama getirildi
Ucuz ve az yakan araçlara ilgi rekor düzeyde
Ucuz ve az yakan araçlara ilgi rekor düzeyde
BDDK Başkanından, Cuma günü alınan karara ilişkin açıklama
BDDK Başkanından, Cuma günü alınan karara ilişkin açıklama
Bakanlık açıkladı: İliç'teki altın madeninin faaliyetleri durduruldu
Bakanlık açıkladı: İliç'teki altın madeninin faaliyetleri durduruldu
Maliye Bakanlığı: Finansal istikrara yönelik tedbirler devam edecek
Maliye Bakanlığı: Finansal istikrara yönelik tedbirler devam edecek
Bu yılki 15 Temmuz etkinliklerinin sloganı belli oldu
Bu yılki 15 Temmuz etkinliklerinin sloganı belli oldu
Komiser Yardımcılığı sınavı yapıldı
Komiser Yardımcılığı sınavı yapıldı
Fenomen avukatla ilgili soruşturmada karar verildi!
Fenomen avukatla ilgili soruşturmada karar verildi!
İşveren Sendikası: Her türlü karara destek vermeye hazırız
İşveren Sendikası: Her türlü karara destek vermeye hazırız
AFAD'dan, 4 il için taşkın riski uyarısı
AFAD'dan, 4 il için taşkın riski uyarısı
TÜED emeklilerin bayram ikramiyesinde artış istedi
TÜED emeklilerin bayram ikramiyesinde artış istedi
Bakan Özer 'Tarihin çöplüğüne gömeceğiz' diyerek duyurdu
Bakan Özer 'Tarihin çöplüğüne gömeceğiz' diyerek duyurdu
Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!
Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!
4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor
4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor
BDDK'dan yeni karar! Kredilere yönelik tüm detaylar belli oldu
BDDK'dan yeni karar! Kredilere yönelik tüm detaylar belli oldu
5 Kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
5 Kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Eğitim

20 bin yeni öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak 20 bin yeni öğretmenin yarısının İstanbul'da göreve başlaması bekleniyor. Ataması yapılacak 20 bin yeni öğretmenin, yeni eğitim-öğretim döneminin başlatılacağı 12 Eylül itibarıyla işbaşı yapması hedefleniyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 09:50
Yazdır
20 bin yeni öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak." müjdesini paylaştı.

Böylece, Türkiye'deki mevcut 1 milyon 200 bin dolayında öğretmenin görev yaptığı eğitim ailesine, 20 bin yeni öğretmenin katılmasına ilişkin süreç başlamış oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, MEB, 20 bin yeni öğretmen ataması bu yıl içinde olacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 20 bin yeni öğretmen atamasının, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başında yani eylül ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Bakanlığın takvimine göre, yeni eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül'de başlatılacak. Ataması yapılacak 20 bin yeni öğretmenin de yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte görevlerine başlaması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı.

Bakanlık verilerine göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında İstanbul'da 6 bin 736 okulda 2 milyon 922 bin öğrencinin eğitiminde 163 bin öğretmen görev aldı. Yeni eğitim öğretim yılında, yıl sonuna kadar da 1000 anaokulunun İstanbul'da hizmetine sunulması planlanıyor. İstanbul'da ayrıca okul yapımı için 115 arsa temin edildi, bunların yarısının ihalesi kısa sürede tamamlandı ve 4 bin 258 dersliğin yeni döneme yetiştirilmesi hedefleniyor.

- Ağırlık okul öncesinde olacak

MEB'in 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmak için çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Bakan Özer'in açıklamasına göre, 750 anaokulu ve 9 bine yakın ana sınıfı hizmete alındı.

Yapılan yeni okullarla birlikte 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 92'ye çıktı. Bu kapsamda atanacak öğretmenlerin branşının da ağırlık olarak okul öncesine verilmesi bekleniyor.

Bakanlık, 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin takvimi yakında açıklayacak.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Çalışan ve tatil yapmak isteyen öğrencilere 'yurt otel' imkanı
Çalışan ve tatil yapmak isteyen öğrencilere 'yurt otel' imkanı
Bakan Özer'den 'atama' açıklaması: Takvimi en kısa sürede açıklayacağız
Bakan Özer'den 'atama' açıklaması: Takvimi en kısa sürede açıklayacağız
20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak
20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak
Bülent Ecevit Üniversitesi, NASA'nın desteklediği yarışmada dünya birincisi oldu
Bülent Ecevit Üniversitesi, NASA'nın desteklediği yarışmada dünya birincisi oldu
Bakan Özer: 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız
Bakan Özer: 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız
Dört çocuk annesi azmetti, üniversite eğitimini tamamladı
Dört çocuk annesi azmetti, üniversite eğitimini tamamladı

Bu Habere Tepkiniz

4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin ücretleri ile ilgili İDDK son noktayı koydu

4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin ücretleri ile ilgili İDDK son noktayı koydu

Danıştay İDDK, "geçici personel" olarak istihdam edildikleri dönemde aynı görevi yerine getirdikleri hizmet süresinin, ücret tespiti sırasında dikkate alınması gerektiği sonucuna vardı.
20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Böylece hükümetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı 730 binden 750 bine çıkacaktır. Bir başka ifadeye ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
3 ay ertelemeli en avantajlı bayram kredileri

3 ay ertelemeli en avantajlı bayram kredileri

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bayram-kredisi_adv2064
Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 30 Haziran 2022 - Genel Kurul Gündemi açıklandı. Kurban Bayramı öncesi 4 dosyayı gündemine alan Mahkeme bunlardan üçü hakkında esastan karar verecek
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
KDK, öğretim görevlisi alımında kazanan adaya verilen notu düşürdü! sınav yenilenecek!

KDK, öğretim görevlisi alımında kazanan adaya verilen notu düşürdü! sınav yenilenecek!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımına itiraz eden adayın dosyasını bilirkişiye gönderdi kazanan kişiye verilen fazla puandan dolayı sınavın yenilenmesini sağladı!
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik Bekçiler tarafından 2 seneyi aşkın süredir bekleniyor.
Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Sayıştay Temyiz Kurulu, 2.3.2022 tarihli toplantısında Belediyelere ilişkin yeni bir karar yayımladı. Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların meclis kararıyla spor kulübüne tahsis edilmesinde kamu zararı oluştuğuna ilişkin 7. Daire kararı onandı.
Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Danıştay 2. Dairesi, Vergi müfettiş yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından; "vergi müfettişi" kadrosuna atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Haziran dönemi iller arası yer değişikliği atanma kura duyurusu yayımlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Cüneyt Arkın'ın en son oynadığı Dizi

Cüneyt Arkın'ın en son oynadığı Dizi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, son olarak Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara gelmişti. Dizide Aksakallıların reisi rolünde oynayan Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'a veda etti. Arkın, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler,bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere." dedi. Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Ünlü isim sert uyardı!

Ünlü isim sert uyardı!

Uluslararası yardım ödülü alan Zeynep Gamze Özçelik, önceki gün sosyal medya hesabından savaş açtı.