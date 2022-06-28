Sel sularına kapılan iş makinesi operatörü aranıyor

Düzce'de iki gündür etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Yağışlar dolayısıyla Üçköprü Köprüsü de taşkınlara sebep oldu. Yükselen sel suları, dere kenarında bulunan fabrikayı bastı. İl Özel İdaresi'nin iş makinesi ile gece saatlerinde bölgede çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında operatör Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesi devrildi. Okan Bayrak ise sulara kapılarak gözden kayboldu. Bayrak'ı bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı.

"Köprü çökmüş"

Arama çalışmalarını izleyen bir vatandaş, "Dere yanındaki fabrikayı su basmış. Bunun üzerine jandarma ekipleri dere üzerindeki köprüden karşıya geçmişler. Jandarma ekiplerini takip eden iş makinesine ise ağır olduğu için 'Geçme' diye uyarı yapmışlar. Ama buna rağmen iş makinesi köprüden karşıdan karşıya geçerken köprü çökmüş. Arama çalışması başlatıldı" diye konuştu.