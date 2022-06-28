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'İdam cezası' tartışmasına Bahçeli de katıldı: Destek veririz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada; "Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezasını tartışmalarını çok yararlı gördüğümü şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Haziran 2022 10:50
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'İdam cezası' tartışmasına Bahçeli de katıldı: Destek veririz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

18 Şubat 2022 tarihinden bu yana 589 ilçemizi ziyaret ederek partimizin ve Cumhur İttifakı'nın mesajlarını ilettik. Esnaflarımızla sözleştik, işçilerimizle, çiftçilerimizle gelecek hedeflerimizi konuştuk.

Zillet ittifakının sabıkalı ortakları boş ümitlere kapılmasınlar. Mağlup ve mahçup hale düşecekleri günler yakındır.

Yenilen pehlivan güreşe doymazdır ama sizi doyuracağız. 2023'te sayın Cumhurbaşkanımız yeniden seçilecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı yasaldır. Türkiye'nin geleceğini Cumhur İttifakı inşa edecektir.

Vakit hedefimize kilitlenme vaktidir. Vakit gönüllerde kucaklaşma vaktidir. Biz pırıl pırıl bir geleceğin peşinden koşanlarız.

KARADENİZ'DE SEL FELAKETİ

Doğal felaketlerle mücadele çok zor şartlara karşı yapılan insan üstü bir mücadeledir. Farklı sebeplerden ortaya çıkan doğal afetler, elbette hayatın olağan akışını etkilemektedir. Dün Bartın, Karabük, Sinop, ve Zonguldak'ta görülen sağanak yağışlar üzücü sonuçlara yol açmıştır. Bütün vatandaşlara geçmiş olsun diyor, zaraların karşılanacağına inanıyorum.

Ormanlarımız milli servetimizdir. Bu serveti korumak her vatan evladının görevidir. Ormanlar hem gücümüz hem süsümüzdür. Yeşile düşman kesilenler, dönem dönem sadece ağaçlarımızı değil canlarımızı da yakmaktadır. Ormanlar birçok canlının yuvasıdır.

Ormana, yeşile, doğaya, orman köylülerine ve Türkiyemiz'in doğal varlığına, bahanesi ne olursa olsun sabotaj ve saldırı içinde olanlara en ağır cezayı vermek milletimizin beklentisidir. Hayat ışığını söndürmek boynumuzun borcudur.

Bu tip bir vandallığın olağan karşılanması, sıradan görülmesi akla adalete aykırıdır. Marmaris'teki yangında, bu sanık, 'Aileme kızdım ormanı yaktım' açıklamasını yapmıştır. Şu cürete bakar mısınız? Her canı sıkılan bir yeri yakarsa, milli varlığımızı nasıl koruyacağız. Bu vatan ve millet düşmanına hangi cezayı verirsek yüreğimiz soğuyacaktır?

Ne var ki ağaçlarımız yansa da dikilecek fidanlarımız vardır. Ormana düşmanlık iblise hizmetkarlıktır.

"İDAM CEZASINA DESTEK VERİRİZ"

Ormanlara zarar verecek hiçbir teşebbüse izin verilemeyecektir. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek amacıyla işlenen suçların af kapsamına alınmayacağı da çok net bir şekilde kural altına alınmıştır.

KAPAT [X]

İdam cezası tartışmasının yararlı gördüğümüz, kanun teklifi gelirse destek olacağımızı beyan ve ifade ediyorum. İdam cezasının kadın cinayetleri, tecavüz ve terör suçlarının da içermesini ümit ediyorum. Üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmeye hazırız.

Emine Bulut'a, Pınar Gültekin'e, Nurcan Karakaya'ya ve Bedirhan Mustafa'ya ilahi hesap günü gelip çattığında ne diyeceğiz.

Kılıçdaroğlu husumet seferine çıkmıştır. Kılıçdarğlu, 'nerede bu uçaklar, helikopterler?' dediği an tepesinde helikopterler uçuşuyor. Yanındakiler de bunları izliyor. 1204 orman işçisi olmak üzere 4 binin üzerinde görevli ekibimiz can pahasına mücadele ederken, Kılıçdaroğlu yalanın mayasını çalıyordu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO BAŞVURUSU

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurularının oylanması beklenmektedir. MHP olarak İsveç ve Finlandiya'nın pişmanlık emaresi göstermeden, üstelik terörle aralarında kalın bir çizgi çekmeden NATO'ya üye olmalarına karşıyız, karşı duracağız.

Türkiye uzun vadeli çıkarlarına asla gölge düşürmeyecektir. Hakkımızı yedirmeyiz, kimsenin hakkına da göz koymayız. Baş veririz fakat asla baş eğmeyiz. Boynumuz kılan incedir ancak büküldüğü hiçbir zaman görülmemiş ve görülmeyecektir.

İSLAM DÜNYASI MESELELERİ SEMPOZYUMU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nın kuruluş yıldönümünde ne işi vardır? Biz bu hazin manzarayı nasıl yorumlayalım? Davet edile edile Kılıçdaroğlu mu davet edildi? Bunu nasıl yaptınız? Karl Marx'tan alıntı yapmasına nasıl katlandınız?

O salondan Marx'ın görüşlerinin kamuoyuna yansımasını nasıl sindirebildiniz. Bizim ocağımız teslim olmuş bir ocak değildir. Kaynağını Türk islam ülküsünde bulmuş, bizim damarlarımızda dolaşan kanımız fikir namusumuzdur.

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