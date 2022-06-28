1 milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1 milyar dolar değerinde rezerv bulunduğu hesaplanan 2 kuyuda petrol çıkarma çalışmaları sürüyor.
Kentte 1998'deki Ceyhan depremi sonrası ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi'nde
yer altı suyuna petrol karıştı. O dönem yapılan kuyu çalışmaları sonuçsuz kaldı.
2 yıl önce bölgede petrol aramaya başlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
(TPAO), 425 metre ve 358 metrede iki kuyuda petrol buldu.
'Çukurova-1' ve 'Çukurova-2' ismi verilen araştırma sahasına açılan kuyulardan
petrol çıkaran ve günlük 2-3 tanker sevkiyatı yapan TPAO'nun, mahallede 8 yeni
kuyu açacağı belirtildi. Kuyular için yeni yollar açıldığı ve Mud-Pit havuzunun
da kurulduğu görüldü.
'1 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kuyulardaki petrol rezervinin 1 milyar
dolar değerinde olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Adana'da petrol arama çalışması
yaptığımız 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk.
Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere
sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.
Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak, toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde
hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin
yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık"
dedi.
Öte yandan ilerleyen yıllarda yapımı tamamlandığında bölgeyi enerji ve plastik
üssü haline getirecek Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile kuyuların arasında
42 kilometre mesafe bulunuyor.