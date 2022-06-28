Gül öğretmen, öğrencileriyle eli olmayan çocuklara 'el' veriyor
Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim öğretmeni Gül Bayrak, 9 gönüllü öğrenciden kurduğu ekibiyle, doğuştan ya da geçirdikleri kaza sonucu elini kaybeden çocuklara el yapıyor. Gelen talebe göre bilgisayarda tasarladıkları ve 3D yazıcıdan çıkararak monte ettikleri robot elleri çocuklara göndererek onlara el veren öğrenciler, çok mutlu olduklarını söyledi.
Dünyada, farklı sebeplerle el ve parmak kaybı veya deformasyonu olan çocukların
daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için proteze alternatif sunan gönüllü
bir hareketten yola çıkılarak 2014 yılında kurulan Robot El Türkiye Derneği,
700'ü aşkın gönüllüsüyle çalışmaya başladı. El ve parmak protezi ihtiyacı duyan
çocuklara kişiye özel ölçü ve niteliklerde 3 boyutlu yazıcılarla üretilmiş,
ekonomik ve kullanılabilir mekanik ellerin ücretsiz paylaşıldığı Robot El Türkiye
Derneği, ülke genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleriyle
irtibata geçerek çalışmalarına destek istedi. Derneğin talebine Erzurum Remzi
Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nden olumlu cevap verildi.
GÜL ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ GÖNÜLLÜ OLDU
Derneğe daha önce gönüllü olarak hizmet eden Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve
Sanat Merkezi'nin bilişim öğretmeni Gül Bayrak, ortaokul ve lise öğrencilerinden
oluşan bir ekip kurdu. Gönüllü öğrenciler Burakcan Yılmaz (11), Fatih Bayrak
(11), İlayda Selin Akdağ (18), Hira Nehir Bedirhanoğlu (17), Umut Övünç Şenol
(17), Alperen Naktiyok (18), Alperen Bayoğlu (18), Ahmet Rıza Ateş (17) ve model
öğrencileri Yağmur Bayrak öğretmenleri nezaretinde öncelikle Robot El Türkiye
Derneği uzmanlarından konuyla ilgili olarak eğitim aldı. Robot el yapımı ve
tasarlaması konusunda gerçekleştirilen eğitim sonrası Gül Bayrak ve gönüllü
öğrencilerden oluşan ekibi Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki bazı illerden sorumlu
kılındı.
İLK EL GİRESUN'DA 1 ÇOCUĞA
Robot El Türkiye Derneği, Gül Bayrak ve ekibine ilk olarak Giresun'daki 11
yaşındaki bir çocuk için el yapma görevini verdi. Çocukla iletişime geçerek
elinin ölçülerini alan gönüllü öğrenciler, onun talebine göre bir tasarım yaptı.
Bilgisayarda hazırlanan robot el, 3D yazıcıdan parçalar halinde çıkarıp monte
edildikten sonra Robot El Türkiye Derneği yöneticilerine gönderdi. Dernek yönetimi,
robot eli Giresun'daki çocuğa ulaştırdı.
DİRSEK VE BİLEKTEN
Gül Bayrak ve öğrencileri, dirsek ve bilek kısmından olmak üzere iki model
el tasarımı yapıyor. Öğrencilerin yaptığı el, herhangi bir cerrahi operasyon
olmadan ihtiyac sahibinin durumuna göre dirsek ya da bilekten takılıyor. Bandajlarla
sabitlenen robot el, kas hareketlerine göre işlev görüyor. Dirsek ya da bilek
içe doğru kıvrıldığında parmaklar kıvrılıyor.
SIRADA ERZURUM'DAN 2 TALEP VAR
Robot el konusunda çalışmalarını sürdüren Gül Bayrak ve öğrencileri, Erzurum'da
eli olmayan 2 çocuk için merkezdeki çalışmalarına başladı. Günün belirli saatlerinde
Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde bir araya gelen öğrenciler, doğuştan
ya da kaza sonucu ellerini kaybeden çocuklara robot el yapmak için çalışmasını
sürdürüyor.
Önceleri mekanik eller, çeşitli motor ve sensörlerle uğraştıklarını ve yarışmalara
katıldıklarını söyleyen Gül Bayrak, Robot El Türkiye Derneği yöneticileriyle
görüşme sonrası robot el yapmaya karar verdiklerini söyledi. Öğrencilerden oluşan
gönüllü ekibiyle önce eğitim aldıklarını daha sonra dernek tarafından gönderilen
parçalarla bu konuda çalışmaya başladıklarını anlatan Bayrak, "İlk zamanlar
çevremizdekilerin el ölçülerini alarak denemeler yaptık. Ardından, Giresun'da
bir çocuk için robot el tasarlayarak dernek yönetimine gönderdik. Yöneticiler,
robot eli ihtiyacı olan çocuğa göndererek eline taktılar. Şu anda bisiklet sürebilir
hale geldi" dedi.
Erzurum ve çevresindeki illerin ihtiyacını kendilerinin karşıladığını kaydeden
Bayrak, gelen talebe göre öncelikle ölçüm alındığını daha sonra bilgisayar ortamında
el tasarımının yapıldığını belirtti. 3D yazıcıdan parça parça çıkarılan elin
birleştirilerek kullanıma hazır hale getirildiğini vurgulayan Bayrak, sıcak
suda protez ele son şeklini verdikten sonra tamamladıklarını söyledi.
MUHTEŞEM BİR DUYGU
Lise öğrencisi Umut Övünç Şenol, "İhtiyacı olan arkadaşlarımıza robot el yapıyoruz.
Ben, parçaları birleştiren ekipteyim. Böylesine anlamlı çalışmada görevli olmak
çok güzel bir his. Hem kendimi geliştiriyor hem de topluma faydalı bir birey
oluyorum. Her şeyin değerini ve şükretmesini öğreniyorum. Kendi yaşıtlarıma
yardımcı olmak çok muhteşem bir duygu" diye konuştu.
GÖNÜLLÜ OLARAK KATILMAK İSTEDİM
Robot El Türkiye Derneği'ne gönüllü olarak destek verdiklerini belirten lise
öğrencisi İlayda Selin Akdağ da "Çeşitli kazalar sonucu ya da doğuştan uzuvlarını
kaybetmiş özellikle çocuklara robot eller hazırlıyoruz. Çocuklar robot elleri
çok farklı isteyebiliyorlar. Kimisi köpeğinin resminin tasarımda olmasını istiyor,
kimisi farklı renkler talep ediyor. Elleri onları en mutlu edecek şekilde tasarlamak
için çalışıyoruz. Benim çok heyecanlandığın bir proje. İlk duyunca gönüllü olarak
katılmak istedim. Böyle bir şeyde görev almak beni çok mutlu etti" dedi.
ARKADAŞLARIMIZA 'EL' VERİYORUZ
Ekipteki ortaokul öğrencisi Burakcan Yılmaz ise "Elleri bilgisayarda tasarlama
ve ölçekleme görevini yapıyorum. Kişinin elinin ölçülerini alarak sonra programda
milimetre olarak ölçümleme yaptıktan sonra 3 D yazıcıdan çıktıları alıyoruz.
Sonuçta bir arkadaşımıza el veriyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor" dedi.