Gül öğretmen, öğrencileriyle eli olmayan çocuklara 'el' veriyor

Dünyada, farklı sebeplerle el ve parmak kaybı veya deformasyonu olan çocukların daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için proteze alternatif sunan gönüllü bir hareketten yola çıkılarak 2014 yılında kurulan Robot El Türkiye Derneği, 700'ü aşkın gönüllüsüyle çalışmaya başladı. El ve parmak protezi ihtiyacı duyan çocuklara kişiye özel ölçü ve niteliklerde 3 boyutlu yazıcılarla üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir mekanik ellerin ücretsiz paylaşıldığı Robot El Türkiye Derneği, ülke genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleriyle irtibata geçerek çalışmalarına destek istedi. Derneğin talebine Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nden olumlu cevap verildi.



GÜL ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ GÖNÜLLÜ OLDU



Derneğe daha önce gönüllü olarak hizmet eden Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nin bilişim öğretmeni Gül Bayrak, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan bir ekip kurdu. Gönüllü öğrenciler Burakcan Yılmaz (11), Fatih Bayrak (11), İlayda Selin Akdağ (18), Hira Nehir Bedirhanoğlu (17), Umut Övünç Şenol (17), Alperen Naktiyok (18), Alperen Bayoğlu (18), Ahmet Rıza Ateş (17) ve model öğrencileri Yağmur Bayrak öğretmenleri nezaretinde öncelikle Robot El Türkiye Derneği uzmanlarından konuyla ilgili olarak eğitim aldı. Robot el yapımı ve tasarlaması konusunda gerçekleştirilen eğitim sonrası Gül Bayrak ve gönüllü öğrencilerden oluşan ekibi Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki bazı illerden sorumlu kılındı.



İLK EL GİRESUN'DA 1 ÇOCUĞA



Robot El Türkiye Derneği, Gül Bayrak ve ekibine ilk olarak Giresun'daki 11 yaşındaki bir çocuk için el yapma görevini verdi. Çocukla iletişime geçerek elinin ölçülerini alan gönüllü öğrenciler, onun talebine göre bir tasarım yaptı. Bilgisayarda hazırlanan robot el, 3D yazıcıdan parçalar halinde çıkarıp monte edildikten sonra Robot El Türkiye Derneği yöneticilerine gönderdi. Dernek yönetimi, robot eli Giresun'daki çocuğa ulaştırdı.



DİRSEK VE BİLEKTEN



Gül Bayrak ve öğrencileri, dirsek ve bilek kısmından olmak üzere iki model el tasarımı yapıyor. Öğrencilerin yaptığı el, herhangi bir cerrahi operasyon olmadan ihtiyac sahibinin durumuna göre dirsek ya da bilekten takılıyor. Bandajlarla sabitlenen robot el, kas hareketlerine göre işlev görüyor. Dirsek ya da bilek içe doğru kıvrıldığında parmaklar kıvrılıyor.



SIRADA ERZURUM'DAN 2 TALEP VAR



Robot el konusunda çalışmalarını sürdüren Gül Bayrak ve öğrencileri, Erzurum'da eli olmayan 2 çocuk için merkezdeki çalışmalarına başladı. Günün belirli saatlerinde Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde bir araya gelen öğrenciler, doğuştan ya da kaza sonucu ellerini kaybeden çocuklara robot el yapmak için çalışmasını sürdürüyor.



Önceleri mekanik eller, çeşitli motor ve sensörlerle uğraştıklarını ve yarışmalara katıldıklarını söyleyen Gül Bayrak, Robot El Türkiye Derneği yöneticileriyle görüşme sonrası robot el yapmaya karar verdiklerini söyledi. Öğrencilerden oluşan gönüllü ekibiyle önce eğitim aldıklarını daha sonra dernek tarafından gönderilen parçalarla bu konuda çalışmaya başladıklarını anlatan Bayrak, "İlk zamanlar çevremizdekilerin el ölçülerini alarak denemeler yaptık. Ardından, Giresun'da bir çocuk için robot el tasarlayarak dernek yönetimine gönderdik. Yöneticiler, robot eli ihtiyacı olan çocuğa göndererek eline taktılar. Şu anda bisiklet sürebilir hale geldi" dedi.



Erzurum ve çevresindeki illerin ihtiyacını kendilerinin karşıladığını kaydeden Bayrak, gelen talebe göre öncelikle ölçüm alındığını daha sonra bilgisayar ortamında el tasarımının yapıldığını belirtti. 3D yazıcıdan parça parça çıkarılan elin birleştirilerek kullanıma hazır hale getirildiğini vurgulayan Bayrak, sıcak suda protez ele son şeklini verdikten sonra tamamladıklarını söyledi.



MUHTEŞEM BİR DUYGU



Lise öğrencisi Umut Övünç Şenol, "İhtiyacı olan arkadaşlarımıza robot el yapıyoruz. Ben, parçaları birleştiren ekipteyim. Böylesine anlamlı çalışmada görevli olmak çok güzel bir his. Hem kendimi geliştiriyor hem de topluma faydalı bir birey oluyorum. Her şeyin değerini ve şükretmesini öğreniyorum. Kendi yaşıtlarıma yardımcı olmak çok muhteşem bir duygu" diye konuştu.



GÖNÜLLÜ OLARAK KATILMAK İSTEDİM



Robot El Türkiye Derneği'ne gönüllü olarak destek verdiklerini belirten lise öğrencisi İlayda Selin Akdağ da "Çeşitli kazalar sonucu ya da doğuştan uzuvlarını kaybetmiş özellikle çocuklara robot eller hazırlıyoruz. Çocuklar robot elleri çok farklı isteyebiliyorlar. Kimisi köpeğinin resminin tasarımda olmasını istiyor, kimisi farklı renkler talep ediyor. Elleri onları en mutlu edecek şekilde tasarlamak için çalışıyoruz. Benim çok heyecanlandığın bir proje. İlk duyunca gönüllü olarak katılmak istedim. Böyle bir şeyde görev almak beni çok mutlu etti" dedi.



ARKADAŞLARIMIZA 'EL' VERİYORUZ



Ekipteki ortaokul öğrencisi Burakcan Yılmaz ise "Elleri bilgisayarda tasarlama ve ölçekleme görevini yapıyorum. Kişinin elinin ölçülerini alarak sonra programda milimetre olarak ölçümleme yaptıktan sonra 3 D yazıcıdan çıktıları alıyoruz. Sonuçta bir arkadaşımıza el veriyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor" dedi.

