Ziraat profesörü, üçüncü üniversiteden 66 yaşında diplomasını aldı

İki çocuğu ve iki torunu olan 66 yaşındaki Osman Biçer, AA muhabirine, 28 yıldır HMKÜ Ziraat Fakültesi'nde görev yaptığını söyledi.

Üniversite hayatının 1974'de Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile başladığını ifade eden Biçer, öğrencilik hayatının o günden bu yana sürdüğünü söyledi.

Fakülteyi bitirmesinin ardından 1979-1981 döneminde Almanya, İngiltere, Kanada'da mesleki deneyimle ilgili çalışmalar yaptığını anlatan Biçer, içindeki öğrenme arzusunun hiç bitmediğini belirtti.

Biçer, yurt dışındaki çalışmalarının ardından 1982-1988 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde doktorasını tamamladığını dile getirdi.

Akademik hayatı sürerken 2012'de Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'ne kaydığını yaptırdığını ifade eden Biçer, "Sosyoloji bölümünü bitirdim. Bir süre tiyatro yaptım ve radyo yayınlarıyla ilgilendim. Bu süreçte anladım ki radyoyu ve tiyatroyu daha çok seviyorum. Sınava girdim ve iletişim fakültesini kazandım." diye konuştu.

Biçer, bazı derslerine akademisyen olarak girdiği fakültede güzel, keyifli bir öğrencilik süreci geçirdiğini söyledi.

- "Öğrenci olmak çok güzel"

Öğrencilik hayatının bundan sonra da devam edeceğini dile getiren Biçer, "İnsanın içinde istek olduğu zaman okumak çok keyifli oluyor ve gençleri daha iyi anlıyorsunuz. Herkesin, yaşam boyu öğrenme prensibini mutlaka yapması gerektiğine inanıyorum. Öğrenci olmak çok güzel bir şey. Güzel bir hedefim var, Erasmus. Bu kapsamda yurt dışında staj yapma hakkı kazandım. Önümüzdeki yıl iki ay staja gideceğim, bu çok keyifli bir şey olacak." ifadelerini kullandı.