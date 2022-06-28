Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak
Kaskoda 250 TL Trafikte 100 TL İndirimler Net Kazancım Net
Kaskoda 250 TL Trafikte 100 TL İndirimler Net Kazancım Net
Sponsorlu İçerik
Sağlık Bakanı yanıtladı: Maske geri gelecek mi?
Sağlık Bakanı yanıtladı: Maske geri gelecek mi?
Cüneyt Arkın'ın ailesinden açıklama: Cenaze programı belli oldu
Cüneyt Arkın'ın ailesinden açıklama: Cenaze programı belli oldu
Bakan Nebati: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
Bakan Nebati: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
'Demir yumruk' operasyonunda detaylar belli oldu: 280 gözaltı
'Demir yumruk' operasyonunda detaylar belli oldu: 280 gözaltı
Asgari ücrete ara zamda öne çıkan formül ve rakamlar
Asgari ücrete ara zamda öne çıkan formül ve rakamlar
Hak-İş Başkanı Arslan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Hak-İş Başkanı Arslan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Haftalık vaka sayıları açıklandı: Vakalar yüzde 50 arttı
Haftalık vaka sayıları açıklandı: Vakalar yüzde 50 arttı
Memurların zam ve tazminat kararnamesinde değişiklik yapıldı
Memurların zam ve tazminat kararnamesinde değişiklik yapıldı
1 milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor
1 milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor
Ali Yalçın'dan 'kadrolu öğretmen' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'kadrolu öğretmen' açıklaması
BDDK'nın kredi hamlesiyle gerileyen dolar yükselişte
BDDK'nın kredi hamlesiyle gerileyen dolar yükselişte
'İdam cezası' tartışmasına Bahçeli de katıldı: Destek veririz
'İdam cezası' tartışmasına Bahçeli de katıldı: Destek veririz
20 bin yeni öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başlayacak
20 bin yeni öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başlayacak
Motorine büyük indirim geliyor
Motorine büyük indirim geliyor
7 Kurum toplamda 393 personel almak için ilana çıktı
7 Kurum toplamda 393 personel almak için ilana çıktı
Memurun, maaş ve ikramiye dışında gelir kalemleri artıyor
Memurun, maaş ve ikramiye dışında gelir kalemleri artıyor
Konutta balon söndü: Sahte ilanlar siliniyor
Konutta balon söndü: Sahte ilanlar siliniyor
AK Parti'de 'gönül alma' seferberliği
AK Parti'de 'gönül alma' seferberliği
ÖSYM: Sınav görevli ücretleri güncellenecek
ÖSYM: Sınav görevli ücretleri güncellenecek
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
Türkiye Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu
Türkiye Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu
Bakan Özer'den 'atama' açıklaması: Takvimi en kısa sürede açıklayacağız
Bakan Özer'den 'atama' açıklaması: Takvimi en kısa sürede açıklayacağız
Erdoğan talimat verdi: 5 Bakan sel bölgesine gidecek
Erdoğan talimat verdi: 5 Bakan sel bölgesine gidecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Kimlikle döviz alım satımına yeni sınırlama getirildi
Kimlikle döviz alım satımına yeni sınırlama getirildi
Ucuz ve az yakan araçlara ilgi rekor düzeyde
Ucuz ve az yakan araçlara ilgi rekor düzeyde
BDDK Başkanından, Cuma günü alınan karara ilişkin açıklama
BDDK Başkanından, Cuma günü alınan karara ilişkin açıklama
Bakanlık açıkladı: İliç'teki altın madeninin faaliyetleri durduruldu
Bakanlık açıkladı: İliç'teki altın madeninin faaliyetleri durduruldu
Maliye Bakanlığı: Finansal istikrara yönelik tedbirler devam edecek
Maliye Bakanlığı: Finansal istikrara yönelik tedbirler devam edecek
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Asgari ücrete ara zamda öne çıkan formül ve rakamlar

Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarını haftasonuna kadar tamamlayacağını açıkladı. Komisyon ilk toplantısını çarşamba günü saat 14'te yapacak. Peki temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte yeni asgari ücret formülünün ayrıntıları...

Kaynak : Sabah
Eklenme : 28 Haziran 2022 13:36
Yazdır
Asgari ücrete ara zamda öne çıkan formül ve rakamlar

Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarını haftasonuna kadar tamamlayacağını açıkladı. Komisyon ilk toplantısını çarşamba günü saat 14'te yapacak. Peki temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Sabah'ın haberine göre; işte yeni asgari ücret formülünün ayrıntıları...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışıyla ilgili Ankara'da bir süredir devam eden görüşmeler sonunda değişik formüller üzerinde çalışma yapılmıştı.

Burada üç formül üzerinde süren görüşmelerde birinci formül olan prim düzenlemesi öne çıktı.

Hem işçi hem de işveren temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda işverene aşırı yük getirmeyecek ve istihdamı koruyacak bir formülün uygulanması görüşü öne çıktı.

Buna göre kamunun asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden vazgeçmesi gibi prim kesintilerinden oluşan bir düzenleme ile net rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olacak.

NASIL UYGULANACAK?

Asgari ücretin brüt rakamı 5004 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan Ocak ayından bu yana gelir ve damga vergisi alınmıyor. Sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 kesinti ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4.253 TL olarak ödeniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

5004 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 oranında kesinti yapılıyor. Ayrıca yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası fonuna kesinti yapılıyor. Bu kesintilerin toplamı da 775 lira 62 kuruşu buluyor.

Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında rakam 1.626,22 TL'lik bir miktara ulaşıyor.

Bu miktarın işsizlik sigortası fonunda karşılanarak belli bir süre kamu tarafından alınmaması formülü ile birlikte asgari ücret için 5.879,62 TL tutarında bir miktara ulaşmak mümkün oluyor.

Bu formül işletildiğinde işverene yük getirmeden asgari ücrete bir ara zam yapılmış olacak. Bu formülün dışında öne çıkan diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olacak. Orada da yüzde 50.5 oranındaki yıl başında yapılan artış oranının yıllık enflasyona tamamlanması sağlanacak.

Bu durumda artış yüzde 26 civarında olacak ve net asgari ücret 5.363,53 liraya kadar ulaşacak. Burada da yine işsizlik sigorta fonundan destek yapılması söz konusu olabilecek.

PRİM DESTEĞİ FORMÜLÜ HESABI

KAPAT [X]

ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ % 14 700,56
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

İŞVERENE MALİYET

Brüt asgari ücret: 5004,00
SGK Primi % 15,5 (işveren payı): 775,62
İşsizlik sig. Pr. İşveren %2: 100,08
İşverene toplam maliyet: 5.879,70
KESİNTİLER TOPLAMI: 875,62

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 26.10 ARTARSA (TL/AY)

Brüt asgari ücret: 6.310,04
SGK primi % 14: 883,41
İşsizlik sig. primi % 1: 63,10
Kesintiler toplamı: 946,51
Net asgari ücret: 5.363,53

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak
Türk-İş: 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 20 bin lirayı aştı
Türk-İş: 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 20 bin lirayı aştı
Bakan Nebati: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
Bakan Nebati: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
1 milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor
1 milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor
Yaklaşan Kurban Bayramı ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi
Yaklaşan Kurban Bayramı ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim görevlisi alımlarında Jüri seçimine dair önemli KDK kararı!

Öğretim görevlisi alımlarında Jüri seçimine dair önemli KDK kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımlarında belirlenen jürinin alan dışı olduğuna dair iddiayı kabul etmedi!
4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin ücretleri ile ilgili İDDK son noktayı koydu

4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin ücretleri ile ilgili İDDK son noktayı koydu

Danıştay İDDK, "geçici personel" olarak istihdam edildikleri dönemde aynı görevi yerine getirdikleri hizmet süresinin, ücret tespiti sırasında dikkate alınması gerektiği sonucuna vardı.
3 ay ertelemeli en avantajlı bayram kredileri

3 ay ertelemeli en avantajlı bayram kredileri

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bayram-kredisi_adv2064
20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Böylece hükümetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı 730 binden 750 bine çıkacaktır. Bir başka ifadeye ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Erdoğan: Temmuz maaşları, bayram öncesi zamlı ödenecek

Erdoğan: Temmuz maaşları, bayram öncesi zamlı ödenecek

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek." dedi.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 30 Haziran 2022 - Genel Kurul Gündemi açıklandı. Kurban Bayramı öncesi 4 dosyayı gündemine alan Mahkeme bunlardan üçü hakkında esastan karar verecek
KDK, öğretim görevlisi alımında kazanan adaya verilen notu düşürdü! sınav yenilenecek!

KDK, öğretim görevlisi alımında kazanan adaya verilen notu düşürdü! sınav yenilenecek!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımına itiraz eden adayın dosyasını bilirkişiye gönderdi kazanan kişiye verilen fazla puandan dolayı sınavın yenilenmesini sağladı!
Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik Bekçiler tarafından 2 seneyi aşkın süredir bekleniyor.
Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Sayıştay Temyiz Kurulu, 2.3.2022 tarihli toplantısında Belediyelere ilişkin yeni bir karar yayımladı. Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların meclis kararıyla spor kulübüne tahsis edilmesinde kamu zararı oluştuğuna ilişkin 7. Daire kararı onandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Cüneyt Arkın'ın en son oynadığı Dizi

Cüneyt Arkın'ın en son oynadığı Dizi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, son olarak Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara gelmişti.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Ünlü isim sert uyardı!

Ünlü isim sert uyardı!

Uluslararası yardım ödülü alan Zeynep Gamze Özçelik, önceki gün sosyal medya hesabından savaş açtı.