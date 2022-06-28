Meteoroloji'den Karadeniz'e yeni uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Günlerdir sağanak etkisi altında olan Karadeniz'e Meteoroloji'den yeni bir uyarı daha geldi. 9 kent sarı kodla uyarıldı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 28 Haziran 2022 13:50
Karadeniz'in birçok kesiminde günlerdir etkili olan sağanak taşkına yol açtı.
Evler ve yollar su altında kaldı, köprüler yıkıldı, yollar çöktü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yayımladığı rapora göre, Karadeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Sarı kodla uyarı yapılan o iller:
Giresun, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Zonguldaki, Bartın, Karabük, Düzce.
Yetkililer, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız