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Bakan Derya Yanık: Sel bölgesindeki illere beş yüz biner lira gönderdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sağanaktan etkilenen Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak il Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının (SYDV) hesaplarına beş yüz biner lira olmak üzere toplamda 2,5 milyon lira nakdi destek gönderdiklerini belirterek, bunların acil ihtiyaçların karşılanması için yaptıkları destekler olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 14:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen Bakan Yanık, Karabük Valiliğinde yetkililerden brifing aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Yanık, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak merkezlerinde, bazı ilçelerde ve köylerde yoğun yağış durumuyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

İlk günden itibaren ilgili birimler, bakanlıklar olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde çok yakından takip ettiklerini aktaran Yanık, dün Kabine Toplantısı'nda bakanların afet bölgelerinde yaptıkları çalışmaların bir değerlendirmesini yaptıklarını, yeni görevlendirmelerle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla yeniden saha çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Geçen yıl özellikle bu bölgede çok yoğun ve yıkıcı bir sel felaketiyle karşı karşıya kalındığını anımsatan Yanık, şöyle devam etti:

"Şükürler olsun o süreç içinde aldığımız tedbirlerin etkisiyle bu sefer can kaybı şu an yaşamadık, inşallah yaşamayız ama birkaç gün daha bu yağmurun devam edeceğini meteoroloji bize söylüyor. Bu çerçevede de bütün hazırlıklarımızı hem teknik anlamda hem lojistik anlamda sürdürüyoruz. Biraz önce Sayın Valimizden ve buradaki Koordinasyon Biriminden Karabük ile ilgili bilgileri aldık. Bizim arkadaşlarımız hem psikososyal destek ekibimiz hem sosyal yardımlar vakıf personeli arkadaşlarımız ilk andan itibaren doğal olarak sahadalar. Onlardan düzenli olarak bilgileri ve detayları alıyoruz, süreci takip ediyoruz. Bakanlık olarak ilk etapta Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, ve Zonguldak il Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının hesaplarına beş yüz biner lira, toplamda 2,5 milyon lira nakdi destek gönderdik. Bunlar acil ihtiyaçların karşılanması için yaptığımız desteklerdir. Saha ekiplerimiz hasar tespitlerini, ihtiyaçları, tahliye edilmesi gereken yerleri veyahut tedbiren tahliye edilen yerleri tek tek tespit ediyorlar. Özellikle hasar sebebiyle evlerini tahliye etmek zorunda kalan vatandaşlarımıza üç biner lira, tedbir mahiyetinde geçici olarak evlerini tahliye etmek durumunda olan hanelerimize de 1500 lira nakdi destek sağlayacağız."

Bakan Yanık, SYDV'lerin gerekli çalışmaları yaptığına işaret ederek, süreci takip ederek ihtiyaç olduğunda da vatandaşa gerekli destekleri yapacaklarını aktardı.

- "Hükümetimiz, vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için destekler sağlıyor"

Geçen sene de Kastamonu, Zonguldak ve Bartın'ın yağıştan etkilenen bölgeler olduğunu aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için çok hızlı ve etkin tedbirler alıyor, destekler sağlıyor. Nitekim geçen yıl da o kadar yoğun ve sert geçen afete rağmen çok hızlıca yaralar sarıldı. Bu sene de inşallah aldığımız tedbirlerle hem bu afetin sonuçlarının etkisinin azaltılması anlamında hem de önleyici tedbirlerle inşallah önümüzdeki süreçte gerekli çalışmaları yapacağız. Gayet tabii ki doğal bir afet ve vatandaşımızın bunun sonuçlarından etkilenmemesi, zarar görmemesi, ızdırap duymaması mümkün değil ama biz hükümet olarak, devlet olarak bütün kamu ve kuruluşlarımızla ilgili tüm bakanlıklarımızla konunun takipçisiyiz. İnşallah hızlıca bu sıkıntıları gidereceğiz."

Karadeniz Bölgesi'nin çok yağış alan ve yapısı itibarıyla oldukça zorlu bir coğrafya olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, "Dolayısıyla bu coğrafyanın şartlarına uygun bir biçimde yeni tedbirlerle de inşallah kalıcı çözümleri hayata geçireceğiz, geçirmeye de başlıyoruz." dedi.

- "Hızlıca bu yaraları saracağız"

Yanık, bakanlık olarak psikososyal destek ve sosyal yardımlar afet müdahale planı çerçevesinde, iki temel sorumlulukları bulunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son derece deneyimli ve birikimli bir ekip süreci kontrol ediyor. Onların koordinasyonunda ilgili tüm devlet kurum ve kuruluşları, STK'ler, gönüllü vatandaşlarımız ayrı ayrı bu süreçlerde yer alıyor. Ben sizlerin vesilesiyle hem kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimize hem sivil toplum gönüllülerimize, bu süreçte zarar gören vatandaşlarımızın yarasını sarmak için emek veren herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bunlar bir görev olmanın yanı sıra aynı zamanda bir gönüllülük işidir. Sadece görev sahipliği ile yapılacak işler değildir. Birazdan sahaya da çıkacağız ve durumu yerinde göreceğiz. Bir balçık deryası içerisinde jandarmamızdan diğer birimlere kadar her birisi büyük bir emekle sıkıntıyı bertaraf etmiştir. O yüzden ben görev alan bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Elimizden geleni yapacağız, yapıyoruz ve hızlıca bu yaraları saracağız. Geçmiş yıllarda da gösterdiğimiz gayret ve emek ortada. İnşallah bundan sonraki süreçte de ortaya koyacağız. Milletimizin karşı karşıya kaldığı sıkıntıyı gidermiş olacağız. Hepimize geçmiş olsun."

Bakan Yanık, daha sonra beraberinde Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve öteki ilgililerle Yenice ilçesine geçti.

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