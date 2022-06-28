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Sağlık Bakanı yanıtladı: Maske geri gelecek mi?

Koronavirüs vakalarında son 2 haftada 3 kattan fazla artış olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Buna rağmen hastane yükündeki azalış sürmektedir" dedi. Koca, koronavirüsün artık grip gibi seyrettiğine dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 15:05
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Sağlık Bakanı yanıtladı: Maske geri gelecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarında son iki haftada üç kattan fazla artış olmasına rağmen hastane yükündeki azalışın sürdüğünü bildirdi.

Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle önümüzdeki aylarda maske kullanımının geri döneceği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Koca, Kovid-19'un artık grip gibi seyrettiğini fakat ileri yaştakilerde ve kronik rahatsızlığı olanlarda risk oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Risk grubundakilerin kişisel tedbirlere dikkat etmelerinin önem taşıdığını belirten Koca, "grip kadar önemli" olan hastalığın toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktığını vurguladı.

Koca, "Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun." diye konuştu.

Hekimlerle yaptığı toplantıdaki açıklamaları hatırlatılarak, "Hekimlik mesleğinin icrası dünyada hangi bakımdan zorlaşıyor?" sorusuna Koca, şöyle yanıt verdi:

"Tüm dünyada tıp malpraktis davaları sebebiyle sigorta şirketleri ve avukatlar arasında sıkışmış durumda. Bu nedenle, tüm dünyada, giderek, hekimler mesleğini yapamaz hale gelmekte. ABD dahil, konuya duyarlı ülkelerin hiçbiri bu sorunu çözemediler. Oralarda sigorta şirketlerine prim ödenmesi üzerinden bir yöntem geliştirildi. Türkiye olarak, dünyanın yapamadığını yaptık. Yeni çıkarılan malpraktis yasası son derece önemli. Malpraktis davasından doğan tazminatı devlet üstleniyor. Ne hastamız ne hekim mağdur oluyor. Kasıt olmadığı müddetçe tazminatın hekime rücu edilmediği bir düzenlemeyle sorunu bitirdik. Bu sorun yüzünden Türk hekimlerinin uygulamadaki başarılarının da tehlikeye girmeye başlayacağı bir dönem gelmekteydi. Eğer bu yasa çıkmamış olsaydı süreçte bizi bekleyen sonuç buydu. Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı."

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