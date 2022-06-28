Özhaseki: Eski hastalıklı CHP zihniyeti aynen devam ediyor

Vali'den KKKA açıklaması: Bir gencimizi bu hastalıktan kaybettik
Vali'den KKKA açıklaması: Bir gencimizi bu hastalıktan kaybettik
Kaskoda 250 TL Trafikte 100 TL İndirimler Net Kazancım Net
Kaskoda 250 TL Trafikte 100 TL İndirimler Net Kazancım Net
Sponsorlu İçerik
Şanlıurfa'da doktora saldırı kamerada
Şanlıurfa'da doktora saldırı kamerada
Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç ile yapacağı dörtlü görüşme başladı
Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç ile yapacağı dörtlü görüşme başladı
Motorine beklenen indirim geldi
Motorine beklenen indirim geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ve diğer dünya liderleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ve diğer dünya liderleriyle görüşecek
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak
Sağlık Bakanı yanıtladı: Maske geri gelecek mi?
Sağlık Bakanı yanıtladı: Maske geri gelecek mi?
Cüneyt Arkın'ın ailesinden açıklama: Cenaze programı belli oldu
Cüneyt Arkın'ın ailesinden açıklama: Cenaze programı belli oldu
Bakan Nebati: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
Bakan Nebati: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
'Demir yumruk' operasyonunda detaylar belli oldu: 280 gözaltı
'Demir yumruk' operasyonunda detaylar belli oldu: 280 gözaltı
Asgari ücrete ara zamda öne çıkan formül ve rakamlar
Asgari ücrete ara zamda öne çıkan formül ve rakamlar
Hak-İş Başkanı Arslan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Hak-İş Başkanı Arslan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Haftalık vaka sayıları açıklandı: Vakalar yüzde 50 arttı
Haftalık vaka sayıları açıklandı: Vakalar yüzde 50 arttı
Memurların zam ve tazminat kararnamesinde değişiklik yapıldı
Memurların zam ve tazminat kararnamesinde değişiklik yapıldı
1 milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor
1 milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor
Ali Yalçın'dan 'kadrolu öğretmen' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'kadrolu öğretmen' açıklaması
BDDK'nın kredi hamlesiyle gerileyen dolar yükselişte
BDDK'nın kredi hamlesiyle gerileyen dolar yükselişte
'İdam cezası' tartışmasına Bahçeli de katıldı: Destek veririz
'İdam cezası' tartışmasına Bahçeli de katıldı: Destek veririz
20 bin yeni öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başlayacak
20 bin yeni öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başlayacak
7 Kurum toplamda 393 personel almak için ilana çıktı
7 Kurum toplamda 393 personel almak için ilana çıktı
Memurun, maaş ve ikramiye dışında gelir kalemleri artıyor
Memurun, maaş ve ikramiye dışında gelir kalemleri artıyor
Konutta balon söndü: Sahte ilanlar siliniyor
Konutta balon söndü: Sahte ilanlar siliniyor
AK Parti'de 'gönül alma' seferberliği
AK Parti'de 'gönül alma' seferberliği
ÖSYM: Sınav görevli ücretleri güncellenecek
ÖSYM: Sınav görevli ücretleri güncellenecek
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
Türkiye Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu
Türkiye Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu
Bakan Özer'den 'atama' açıklaması: Takvimi en kısa sürede açıklayacağız
Bakan Özer'den 'atama' açıklaması: Takvimi en kısa sürede açıklayacağız
Erdoğan talimat verdi: 5 Bakan sel bölgesine gidecek
Erdoğan talimat verdi: 5 Bakan sel bölgesine gidecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Kimlikle döviz alım satımına yeni sınırlama getirildi
Kimlikle döviz alım satımına yeni sınırlama getirildi
Advertisement
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özhaseki: Eski hastalıklı CHP zihniyeti aynen devam ediyor

"Eski hastalıklı CHP zihniyeti aynen devam ediyor. Hem belediyelerini idare edemiyorlar hem de bu arkadaşların hepsi Cumhurbaşkanı adayı, işin garip tarafı. Siz önce belediyeyi idare edin"- "AK Parti Genel Merkezi'nden, 'Şehirlerde CHP'li ve başka partili önemli değil, teklifler geldiği zaman bakın, doğru, halkın menfaatine olan bütün projelere evet deyin, asla partizanlık yapmayın' diye talimat verdik"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 16:57
Yazdır
Özhaseki: Eski hastalıklı CHP zihniyeti aynen devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Eski hastalıklı CHP zihniyeti aynen devam ediyor. Hem belediyelerini idare edemiyorlar hem de bu arkadaşların hepsi Cumhurbaşkanı adayı, işin garip tarafı. Siz önce belediyeyi idare edin." dedi.

Özhaseki, Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen Anadolu Sohbetleri'nin konuğu oldu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti belediyeciliğinin birinci ilkesinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu ifade eden Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı belediyecilik anlayışında sloganlarının kimseyi ayırmadan hizmet vermek olduğunu belirtti.

Özhaseki, sosyal belediyeciliğin AK Parti ile ortaya çıktığını, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gönül belediyeciliği" diye tarif ettiği noktaya gelindiğini söyledi.

- "İstanbul'da geçen yıl ajanslara dökülen para 849 milyon lira"

Özhaseki, "bugün ise insanların hizmetini görüp, duasını almak gibi bir derdin dışında dehşet bir algı belediyeciliğinin ortaya çıktığını" ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çalışkan belediye başkanı 'Bu adam çalışkan' diye bir algı oturtmaya çalışıyorsa helal olsun, diyecek bir şey yok. Hiçbir şey yapmadığı halde yapıyormuş gibi, olmayanı varmış gibi, hizmet etmeyeni hizmet ediyormuş gibi göstermek için ajanslara dehşet paraların döküldüğü bir döneme geldik. Bunu da CHP yapıyor. İstanbul'da geçen yıl ajanslara dökülen para 849 milyon lira. Sosyal tesisler için ayrılan bütçe 12 milyon lira. Deprem geliyor diye herkes söylüyor ama ayrılan bütçe 495 milyon lira ama ajanslara 'beni parlat, daha şöhretli, iş yapıyormuş gibi göster, imajımı sen ayarla...' Naylon bir adam gibi çıkıyorlar ortaya. Kendisi sahici olarak gülmesi gerektiği yerde gülüp, içinden geldiği zaman ağlamıyor. Ajans dediği zaman gülüyor, konuşuyor. Akıl babaları söylediği zaman gülüyor."

Özhaseki, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti'li Şahinbey Belediyesinin hizmetleriyle yarışmayacağını, yarıştığı takdirde sözlerini geri alacağını ifade etti.

CHP'li belediyelerin hizmet etmediğini, kendilerini parlatma operasyonlarıyla gün geçirdiğini söyleyen Özhaseki, "Eski hastalıklı CHP zihniyeti aynen devam ediyor. Hem belediyelerini idare edemiyorlar hem de hepsi Cumhurbaşkanı adayı, işin garip tarafı. Siz önce belediyeyi idare edin. Kendi düşünceleriniz ne ise ortaya koyun. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz sosyal, siyasal meseleler hakkında ne düşünüyorsunuz, bunları bir söyleyin de millet bir görsün sizi. Ajanslar ne kadar izin verirse o kadar konuşan, ajanslar ne derse sadece onu söyleyen belediye başkanları grubu türedi." diye konuştu.

Özhaseki, CHP'li 11 büyükşehir belediyesindeki AK Parti grup başkanvekilleri ile bundan sonra her 15 günde ya da ayda bir toplantılar yapacaklarını dile getirdi.

Bundan sonraki ilk toplantının İzmir'de olacağını söyleyen Özhaseki, "Sonraki ay Adana, ondan sonra Ankara'da yapacağız. Grup başkanvekili arkadaşlarımız oturacaklar o şehri ele alacaklar. Ne yapılmışsa söyleyecekler. Yapılanları ve olmayanları da anlatacaklar." ifadelerini kullandı.

- "Arkadaşlarımız gelen dosyaların yüzde 98'ine evet demişler"

CHP'li belediyelerin engellendiğine ilişkin iddialar sorulan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Hükümet önümüzü kesiyor, diyorlar durmadan. Geçtiğimiz yıl hükümetten bekledikleri para belli. Hükümetten gelen para Ankara, İstanbul ve diğer belediyelerinde beklentilerinden yüzde 30-35 fazla. Paranızı veriyorsa nasıl önünüzü kesiyor? 'AK Parti'li meclis üyeleri istediğimizi yaptırmıyorlar' diyorlar. İstanbul'da belediye meclisine gelen dosya sayısı 4 bin 50 civarında 3 buçuk yıl içinde. AK Partinin 'evet' dediği dosya sayısı 3 bin 955. Arkadaşlarımız gelen dosyaların neredeyse yüzde 98'ine 'evet' demişler. Ankara için 6 bin civarında dosya sayısı. 5 bin 900'üne evet demişiz. 'Hayır' dedikleri dosyalar da var. Yeşil alanı tarumar edecekler, üstüne kütle koyacaklar, meclis üyelerimiz 'hayır' diyorlar. Evraklar eksik, hazırlayamamışlar, yanlış hazırlıyorlar, iş bilmiyorlar, onu reddediyor arkadaşlar. Veya fahiş zamlar istiyorlar, reddediyorlar. AK Parti Genel Merkezi'nden, 'Şehirlerde CHP'li ve başka partili önemli değil, teklifler geldiği zaman bakın, doğru, halkın menfaatine olan bütün projelere evet deyin, asla partizanlık yapmayın' diye talimat verdik. Böyle bir çizgi izlediğimiz halde ne yazık ki CHP'liler tersini söylemeye devam ediyorlar."

KAPAT [X]

Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarının toplantılar yaptıklarını, somut herhangi bir öneri sunmadan, politik bazı söylemler ve eleştirilerin ardından hükümetten para talebine bulunduklarını ifade etti.

Belediyecilik anlamında yapılan işleri elbette söyleyeceklerini, kendi ilçe belediyelerinin yaptıklarını övünerek anlatacaklarını dile getiren Özhaseki, "Biz hizmet ediyoruz, onlar da hiçbir şey yapmıyorlar. Bunu kıyaslıyoruz. 'Algı çekmeyin, algı operasyonlarına para vermeyin, günahtır' diyoruz. Hangi vicdan İstanbul'da 849 milyon lirayı ajanslara verip 'beni parlatın' der ki?" şeklinde konuştu.

- İBB'nin borçlanma talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 3 yıl içerisinde 73 milyar lira borçlanma istediğini, bunun büyük kısmını da kullandığını anlatan Özhaseki, şunları söyledi:

"Bu borcu kim ödeyecek? Tamam senin gözün başka yerde, kaçmaya çalışıyorsun da gelen adam ne yapacak? Günü geliyor bu borçların. İnsan biraz daha tedbirli olur. Belediye başkanlığı yapmış biri olarak söylüyorum, pervasızca çok büyük paralar isteniyor. Peki bu paralar istenirken devletle ilintisi nedir? Belli bir limit var belediyelerin aşamayacağı. Kanun böyle, buna her partili uyacak. Sen aşmak istersen olmaz kardeşim. Bir de Hazine garanti versin gibi bir iddia da bulunuyorlar. Hazine hiç kimseye garanti vermiyor bu konuda. Çünkü onların makro açıdan Türkiye'nin borçlanma limitleri meselesinde sınırları ve hassasiyetleri var. Ancak özel projelerde Hazine garantisinin önünü açılabiliyor. Teminat mektubu vermeden ben eski stadı yıkamadım kendi iktidarımızda. 75 bin liralık teminat mektubu verdim. Onlar zannediyorlar ki kamu bankasına gideceğiz, bize para verin diyeceğiz, onlar da yağdıracaklar. Böyle bir dünya yok ne yazık ki."

Özhaseki, eski belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir vefa yemeğinde bir araya getireceklerini, onların taleplerini dinleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Türk Ocaklarından İstanbul Şubesi yönetiminin görevden alınmasına ilişkin açıklama
Türk Ocaklarından İstanbul Şubesi yönetiminin görevden alınmasına ilişkin açıklama
'Sabri Uzun da Hanefi Avcı da unutmasınlar, az kaldı'
'Sabri Uzun da Hanefi Avcı da unutmasınlar, az kaldı'
Fahrettin Altun'dan NATO müttefiklerine 'terörle mücadele hassasiyeti' çağrısı
Fahrettin Altun'dan NATO müttefiklerine 'terörle mücadele hassasiyeti' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ve diğer dünya liderleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ve diğer dünya liderleriyle görüşecek
Erdoğan'ın Biden'la telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ele alındı
Erdoğan'ın Biden'la telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ele alındı
Erdoğan: Biz orta sahada top çevirmekten bıktık
Erdoğan: Biz orta sahada top çevirmekten bıktık

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim görevlisi alımlarında Jüri seçimine dair önemli KDK kararı!

Öğretim görevlisi alımlarında Jüri seçimine dair önemli KDK kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımlarında belirlenen jürinin alan dışı olduğuna dair iddiayı kabul etmedi!
4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin ücretleri ile ilgili İDDK son noktayı koydu

4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin ücretleri ile ilgili İDDK son noktayı koydu

Danıştay İDDK, "geçici personel" olarak istihdam edildikleri dönemde aynı görevi yerine getirdikleri hizmet süresinin, ücret tespiti sırasında dikkate alınması gerektiği sonucuna vardı.
Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat

Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-faizli-kredi_adv2071
20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Böylece hükümetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı 730 binden 750 bine çıkacaktır. Bir başka ifadeye ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Erdoğan: Temmuz maaşları, bayram öncesi zamlı ödenecek

Erdoğan: Temmuz maaşları, bayram öncesi zamlı ödenecek

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek." dedi.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 30 Haziran 2022 - Genel Kurul Gündemi açıklandı. Kurban Bayramı öncesi 4 dosyayı gündemine alan Mahkeme bunlardan üçü hakkında esastan karar verecek
KDK, öğretim görevlisi alımında kazanan adaya verilen notu düşürdü! sınav yenilenecek!

KDK, öğretim görevlisi alımında kazanan adaya verilen notu düşürdü! sınav yenilenecek!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımına itiraz eden adayın dosyasını bilirkişiye gönderdi kazanan kişiye verilen fazla puandan dolayı sınavın yenilenmesini sağladı!
Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik Bekçiler tarafından 2 seneyi aşkın süredir bekleniyor.
Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Sayıştay Temyiz Kurulu, 2.3.2022 tarihli toplantısında Belediyelere ilişkin yeni bir karar yayımladı. Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların meclis kararıyla spor kulübüne tahsis edilmesinde kamu zararı oluştuğuna ilişkin 7. Daire kararı onandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Cüneyt Arkın'ın en son oynadığı Dizi

Cüneyt Arkın'ın en son oynadığı Dizi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, son olarak Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara gelmişti.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Ünlü isim sert uyardı!

Ünlü isim sert uyardı!

Uluslararası yardım ödülü alan Zeynep Gamze Özçelik, önceki gün sosyal medya hesabından savaş açtı.