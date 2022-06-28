AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Eski hastalıklı CHP zihniyeti aynen devam ediyor. Hem belediyelerini idare edemiyorlar hem de bu arkadaşların hepsi Cumhurbaşkanı adayı, işin garip tarafı. Siz önce belediyeyi idare edin." dedi.

Özhaseki, Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen Anadolu Sohbetleri'nin konuğu oldu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti belediyeciliğinin birinci ilkesinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu ifade eden Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı belediyecilik anlayışında sloganlarının kimseyi ayırmadan hizmet vermek olduğunu belirtti.

Özhaseki, sosyal belediyeciliğin AK Parti ile ortaya çıktığını, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gönül belediyeciliği" diye tarif ettiği noktaya gelindiğini söyledi.

- "İstanbul'da geçen yıl ajanslara dökülen para 849 milyon lira"

Özhaseki, "bugün ise insanların hizmetini görüp, duasını almak gibi bir derdin dışında dehşet bir algı belediyeciliğinin ortaya çıktığını" ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çalışkan belediye başkanı 'Bu adam çalışkan' diye bir algı oturtmaya çalışıyorsa helal olsun, diyecek bir şey yok. Hiçbir şey yapmadığı halde yapıyormuş gibi, olmayanı varmış gibi, hizmet etmeyeni hizmet ediyormuş gibi göstermek için ajanslara dehşet paraların döküldüğü bir döneme geldik. Bunu da CHP yapıyor. İstanbul'da geçen yıl ajanslara dökülen para 849 milyon lira. Sosyal tesisler için ayrılan bütçe 12 milyon lira. Deprem geliyor diye herkes söylüyor ama ayrılan bütçe 495 milyon lira ama ajanslara 'beni parlat, daha şöhretli, iş yapıyormuş gibi göster, imajımı sen ayarla...' Naylon bir adam gibi çıkıyorlar ortaya. Kendisi sahici olarak gülmesi gerektiği yerde gülüp, içinden geldiği zaman ağlamıyor. Ajans dediği zaman gülüyor, konuşuyor. Akıl babaları söylediği zaman gülüyor."

Özhaseki, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti'li Şahinbey Belediyesinin hizmetleriyle yarışmayacağını, yarıştığı takdirde sözlerini geri alacağını ifade etti.

CHP'li belediyelerin hizmet etmediğini, kendilerini parlatma operasyonlarıyla gün geçirdiğini söyleyen Özhaseki, "Eski hastalıklı CHP zihniyeti aynen devam ediyor. Hem belediyelerini idare edemiyorlar hem de hepsi Cumhurbaşkanı adayı, işin garip tarafı. Siz önce belediyeyi idare edin. Kendi düşünceleriniz ne ise ortaya koyun. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz sosyal, siyasal meseleler hakkında ne düşünüyorsunuz, bunları bir söyleyin de millet bir görsün sizi. Ajanslar ne kadar izin verirse o kadar konuşan, ajanslar ne derse sadece onu söyleyen belediye başkanları grubu türedi." diye konuştu.

Özhaseki, CHP'li 11 büyükşehir belediyesindeki AK Parti grup başkanvekilleri ile bundan sonra her 15 günde ya da ayda bir toplantılar yapacaklarını dile getirdi.

Bundan sonraki ilk toplantının İzmir'de olacağını söyleyen Özhaseki, "Sonraki ay Adana, ondan sonra Ankara'da yapacağız. Grup başkanvekili arkadaşlarımız oturacaklar o şehri ele alacaklar. Ne yapılmışsa söyleyecekler. Yapılanları ve olmayanları da anlatacaklar." ifadelerini kullandı.

- "Arkadaşlarımız gelen dosyaların yüzde 98'ine evet demişler"

CHP'li belediyelerin engellendiğine ilişkin iddialar sorulan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Hükümet önümüzü kesiyor, diyorlar durmadan. Geçtiğimiz yıl hükümetten bekledikleri para belli. Hükümetten gelen para Ankara, İstanbul ve diğer belediyelerinde beklentilerinden yüzde 30-35 fazla. Paranızı veriyorsa nasıl önünüzü kesiyor? 'AK Parti'li meclis üyeleri istediğimizi yaptırmıyorlar' diyorlar. İstanbul'da belediye meclisine gelen dosya sayısı 4 bin 50 civarında 3 buçuk yıl içinde. AK Partinin 'evet' dediği dosya sayısı 3 bin 955. Arkadaşlarımız gelen dosyaların neredeyse yüzde 98'ine 'evet' demişler. Ankara için 6 bin civarında dosya sayısı. 5 bin 900'üne evet demişiz. 'Hayır' dedikleri dosyalar da var. Yeşil alanı tarumar edecekler, üstüne kütle koyacaklar, meclis üyelerimiz 'hayır' diyorlar. Evraklar eksik, hazırlayamamışlar, yanlış hazırlıyorlar, iş bilmiyorlar, onu reddediyor arkadaşlar. Veya fahiş zamlar istiyorlar, reddediyorlar. AK Parti Genel Merkezi'nden, 'Şehirlerde CHP'li ve başka partili önemli değil, teklifler geldiği zaman bakın, doğru, halkın menfaatine olan bütün projelere evet deyin, asla partizanlık yapmayın' diye talimat verdik. Böyle bir çizgi izlediğimiz halde ne yazık ki CHP'liler tersini söylemeye devam ediyorlar."

Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarının toplantılar yaptıklarını, somut herhangi bir öneri sunmadan, politik bazı söylemler ve eleştirilerin ardından hükümetten para talebine bulunduklarını ifade etti.

Belediyecilik anlamında yapılan işleri elbette söyleyeceklerini, kendi ilçe belediyelerinin yaptıklarını övünerek anlatacaklarını dile getiren Özhaseki, "Biz hizmet ediyoruz, onlar da hiçbir şey yapmıyorlar. Bunu kıyaslıyoruz. 'Algı çekmeyin, algı operasyonlarına para vermeyin, günahtır' diyoruz. Hangi vicdan İstanbul'da 849 milyon lirayı ajanslara verip 'beni parlatın' der ki?" şeklinde konuştu.

- İBB'nin borçlanma talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 3 yıl içerisinde 73 milyar lira borçlanma istediğini, bunun büyük kısmını da kullandığını anlatan Özhaseki, şunları söyledi:

"Bu borcu kim ödeyecek? Tamam senin gözün başka yerde, kaçmaya çalışıyorsun da gelen adam ne yapacak? Günü geliyor bu borçların. İnsan biraz daha tedbirli olur. Belediye başkanlığı yapmış biri olarak söylüyorum, pervasızca çok büyük paralar isteniyor. Peki bu paralar istenirken devletle ilintisi nedir? Belli bir limit var belediyelerin aşamayacağı. Kanun böyle, buna her partili uyacak. Sen aşmak istersen olmaz kardeşim. Bir de Hazine garanti versin gibi bir iddia da bulunuyorlar. Hazine hiç kimseye garanti vermiyor bu konuda. Çünkü onların makro açıdan Türkiye'nin borçlanma limitleri meselesinde sınırları ve hassasiyetleri var. Ancak özel projelerde Hazine garantisinin önünü açılabiliyor. Teminat mektubu vermeden ben eski stadı yıkamadım kendi iktidarımızda. 75 bin liralık teminat mektubu verdim. Onlar zannediyorlar ki kamu bankasına gideceğiz, bize para verin diyeceğiz, onlar da yağdıracaklar. Böyle bir dünya yok ne yazık ki."

Özhaseki, eski belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir vefa yemeğinde bir araya getireceklerini, onların taleplerini dinleyeceklerini de sözlerine ekledi.