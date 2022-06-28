Düzce'de 2 kişinin dereye düştüğü iddia edilmişti...Asılsız çıktı
İhbarın asılsız olduğu değerlendirilerek arama kurtarma çalışmaları durduruldu
Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen 2 kişi hakkındaki ihbarın asılsız olduğu değerlendirilerek arama kurtarma çalışmaları durduruldu.
Merkezde bulunan Asar Deresi'ne iki kişinin düştüğünü iddia eden çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine AFAD, DAKE (Düzce Arama Kurtarma), Jandarma ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, şahısların dereye düştüğü öne sürülen bölge ve çevresinde arama çalışması başlattı.
Sağanak nedeniyle ekipler, derenin sığ olduğu yerlerde ve köprü üstlerinde arama çalışması yaptı.
Olayın üzerinden 24 saat geçmesi ve hiç kayıp ihbarı yapılmamasının yanı sıra ihbarı yapan kişinin yaşının küçük olması nedeniyle asılsız olabileceği değerlendirilerek, arama çalışmaları kayıp ihbarı gelene kadar durduruldu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız