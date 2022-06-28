Sağlık Bakanı Koca'dan Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 18:25
Bakan Koca, sosyal medya hesabından Cüneyt Arkın'ın hekimlik yıllarına ait fotoğrafına yer verdiği paylaşımında, "Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın kalp rahatsızlığı sonucu aramızdan ayrıldı. Hayranları onu tıp fakültesi mezunu bir oyuncu olması sebebiyle de ayrı bir yere koyuyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız