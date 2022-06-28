TBMM KİT Komisyonunda TOKİ'nin 2019-2020 hesapları görüşüldü

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, vatandaşların alım güçleri dikkate alınarak ağustos ayında yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacağını bildirdi.

TOKİ'nin 2019 ve 2020 yılı bilanço ve netice hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Ömer Bulut, Komisyonda yaptığı sunumunda, konut sektörünün ülke ekonomisinin en önemli bileşenlerinden biri olduğunu, son yıllarda ekonomi ile doğrudan ilişkilendirilerek bir yatırım ve kazanç haline dönüştürülmesinin sürdürülebilir konut üretimini zayıflattığını, özellikle dezavantajlı gruplar için yeni politikalar geliştirilmesinin zorunluluk arz ettiğini söyledi.

TOKİ tarafından, "herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedefi doğrultusunda, 1 milyon 100 bin konuta ulaşıldığını kaydeden Bulut, sosyal konut, kentsel dönüşüm, afet sonrası konut üretimi, tarım köy uygulamaları, millet bahçeleri, sosyal donatı ve yurt dışı uygulamaları ile tüm dünyanın örnek aldığı bir sosyal konut modeli ortaya konulduğunu dile getirdi.

Ömer Bulut, dünyadaki salgın ve ekonomik krizlere rağmen son üç yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konut sosyal donatının şehirlere kazandırıldığını, 137 bin konutun tesliminin yapıldığını ifade etti.

Yatay mimariyi esas alan, komşuluk ilişkileri ve mahalle konseptinin gözetildiğinin altını çizen Bulut, kaliteli üretime ağırlık verilerek konut projelerinin teknik ve tasarım açısından geliştirildiğini ifade etti.

Bulut, konut üretiminde enerji verimliliği, iklim duyarlılığı ve ekolojik özellikli yapı malzemeleri kullanımına önem verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yıllık ortalama 50 bin olan konut ihale sayısı 2020'de 100 bin, 2021'de 80 bin konuta çıkarıldı. Halen 775 şantiyede toplam 144 bin konut, diğer bina ve donatıların inşaatı devam ediyor ve yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 2021'de Türkiye genelinde ilk el konut satışlarında TOKİ'nin payı ilk defa yüzde 13,8'e yükseltilmiş, 50 bin olan yıllık konut üretim miktarı da ortalama 71 bine çıkarılmıştır. Piyasadaki konut maliyetlerine bakılmaksızın vatandaşlarımızın konut alımlarını kolaylaştıracak yüzde 20 ve yüzde 30'lara varan sübvanseler yapılarak yüzde 10 peşinatla başlayan, 120, 180, hatta 240 aya varan vadelerle konut sahibi olmaları sağlandı. İdaremizden taksitle konut ve iş yeri satın alan vatandaşlarımıza, 22 Mart-19 Nisan tarihleri arasında indirim kampanyası düzenlenerek borç bakiyelerini peşin kapatanlara yüzde 22 oranında indirim yapılarak vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerine olumlu cevaplar verildi."

Bulut, geçen yıl 875 şehit ailesi ve görev malulü vatandaşa 148,8 milyon lira faizsiz konut kredisi kullandırıldığını söyledi.

- 179 bin konutun dönüşümü sağlandı

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, deprem, sel ve yangınların yol açtığı yaraların sarılması için yapımı başlatılan ve kısa sürede büyük bir kısmı tamamlanarak teslim edilen konut projeleri ile vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması için azami gayret gösterildiğini vurguladı.

Bulut; Elazığ, Malatya, İzmir, Giresun, Rize, Sinop, Bartın, Antalya ve Muğla'da 40 bin konut ve köy evi, 1900 iş yeri, 2 bin 200 ahır ve sosyal donatılar inşa edildiğini, bir kısmının da halen devam ettiğini söyledi.

Afet yaşanan illerde, konutların teslimlerinin etaplar halinde devam ettiğini belirten Ömer Bulut, yıl sonuna kadar afet konutlarının hepsinin teslim edileceğini bildirdi.

TOKİ tarafından 179 bin konutun dönüşümünün sağlandığını, 45 ilde 108 proje yürütüldüğünü aktaran Bulut, yaklaşık 73 bin konutun plan, proje ve inşa sürecinin devam ettiğini aktardı.

- "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bir yıl içinde bitirilerek kullanıma açılacaktır"

Millet bahçeleri projesinin, şehircilik alanında son yıllarda atılan önemli adımlardan biri olduğunu aktaran Ömer Bulut, 2023 yılına kadar 81 ilde, 81 milyon metrekarelik yeşil alan oluşturulacağını anlattı.

TOKİ tarafından 218 millet bahçesinin yapımının planlandığını, bu millet bahçelerinin 25'inin tamamlanarak kullanıma açıldığını belirten Bulut, 42 millet bahçesinin de bu yıl içinde bitirileceğini ifade etti.

Ömer Bulut, 700 bin metrekare büyüklüğündeki Başkent Millet Bahçesi'nin geçen yıl hizmete açıldığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Şimdi de dünyanın en büyük millet bahçelerinden biri olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni inşa ediyoruz. Günde yaklaşık bir milyon kişinin ziyaret edebileceği, 5 milyon metrekarelik büyük bir yaşam alanı İstanbul'a kazandırılmış olacaktır. Yaklaşık 2 milyon metrekare olan birinci etabın temeli, Cumhurbaşkanımız tarafından fethin yıl dönümünde muhteşem bir törenle atıldı; bir yıl içinde bitirilerek kullanıma açılacaktır. Bu alan, eğitim, kültür, spor gibi çok sayıda faaliyetlerin yapılabileceği sosyal donatıların yanında içinde tarihi zeytin ağaçları da olmak üzere toplam 145 bin 300 nitelikli ağaç türü ile de zenginleştirilecektir."

Bu yıl yaklaşık 50 milyar yatırımla inşaatı devam eden 144 bin konut, 3 bin 200 iş yeri, 15 hükümet konağı, 500 köy evi ve diğer sosyal donatıların tamamlanması için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Bulut, 220 farklı alanda yeni konut projelerinin ihalesi ve 66 bin konutun da satış sözleşmesinin yapıldığını belirtti.

Bulut, "20 yılda sosyal konut üretiminde başlattığımız kampanyalar gibi, vatandaşlarımızın alım güçlerini dikkate alarak ağustos ayında yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacak. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. İl ve ilçelerimizde binlerce konut üretmeye, vatandaşlarımıza yuva kurmaya, kentsel dönüşümlerle şehirlerimizi yenilmeye devam edeceğiz." dedi.

Toplantıda, TOKİ'nin 2019-2020 yılı hesapları ile TOKİ ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün iştiraki Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin 2019-2020 yılı hesapları ibra edildi.