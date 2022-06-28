Çanakkale açıklarında geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 44 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 20:12
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen çeşitli ülkelere mensup 44 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-6" botunun operasyonuyla kurtarıldı.
Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız