Ağrı'da polis memuru trafik kazasında yaralandı
Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında polis memuru yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 20:20
Polis memuru Çetin A'nın idaresindeki 06 CAZ 192 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yazıcı Baraj yolu mevkisinde ağaçlara çarpıp takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Çetin A, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız