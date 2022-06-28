Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
Manisa'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduklarıyla iddiasıyla yakalanan 10 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 20:37
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız