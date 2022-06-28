Üç ülke arasında mutabakat imzalandı... İşte maddeler
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı.
Memoranduma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde imza attı.
NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki imza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson katıldı.
İmza töreninde memorandum ile ilgili açıklama yapılmadı. Memorandumla ilgili açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardığını, Türkiye'nin endişelerinin giderileceğini söyledi.
NATO Zirvesi kapsamındaki dörtlü görüşmede İsveç ve Finlandiya, PKK ile mücadelede
Türkiye'yle tam iş birliği içinde olma, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama
taahhüdünde bulundu.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO ülkelerinin liderlerinin yarın İsveç
ve Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya davet için karar alacağını bildirdi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan
üçlü memorandumdan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildirisinden: "Finlandiya ve İsveç,
tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık
ve net biçimde kınar."
Ortak bildiriden: Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki iş birliğini artırmaya karar vermişlerdir.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız