Giresun'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
Giresun'un Dereli ilçesinde babası tarafından tabanca ile vurulan kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 21:54
İddiaya bilgiye göre, Çalca köyünde A.K. (79) ile oğlu Ömer K. (55) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada A.K, ruhsatsız tabancayla oğluna ateş etti.
Ömer K. hayatını kaybetti, babası jandarma tarafından gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız