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'16 binada 37 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık'

"259 binada, 1554 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Bu çerçevede 16 binada 37 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 22:15
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'16 binada 37 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "259 binada, 1554 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Bu çerçevede 16 binada 37 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık." dedi.

Kastamonu'nun selden etkilenen ilçelerinde incelemelerde bulunan Kurum, Bozkurt ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Batı Karadeniz'deki 6 ili etkisi altına alan yoğun yağışların derelerde taşkın ve sellere neden olduğunu belirten Kurum, "Vatandaşlarımızın maddi zararları söz konusu oldu. Vatandaşımızın sıkıntısını gidermek, derdini çözmek için tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız, UMKE'miz, jandarmamız, arama kurtarma ve sağlık ekiplerimizle sahada canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Erken uyarı sisteminin önemine değinen Kurum, "Bu, dünyada ender uygulanan bir sistemdir. Selden önce Türkiye'de ilk kez afet erken uyarı sistemi devreye girmiştir. Vatandaşlarımız SMS ve hücresel bilgi mesajları ile uyarılarak selden etkilenecek alanlardan uzaklaştırıldı ve can kaybı önlenmiş oldu. 26-27 Haziran tarihlerinde kırmızı uyarı verilen Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop'ta toplamda 13 il AFAD müdürlüğünden ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen 4 bin 884 personelimiz ve 954 aracımızla sahadayız." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir yağış gerçekleştiğine işaret eden Kurum, "Yaptığımız ölçümlere göre aslında geçen yıl ağustos ayında yaşadığımız şiddetli yağışın hemen hemen aynısını bu yıl Bozkurt'ta, Abana'da, İnebolu'da bilfiil gördük. İnebolu'da 24 saatlik dilimde metrekareye 159 kilogram yağış düşmüştür. En çok yağış düşen bölgelerimiz İnebolu, Küre, Çatalzeytin olmuştur. 29 Haziran saat 06.00'ya kadar beklenen yağışların Bursa, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor." diye konuştu.

Yürütülen tahliye çalışmaları hakkında bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Afet sağlık grubumuz, ambulans ve UMKE ekiplerimiz olmak üzere toplam 1955 personel ve 262 araçtan oluşmaktadır. 6 ilimizde kırmızı seviye alarm verdiğimiz bölgelerde 177 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Beslenme grubu olarak 5 bin 114 vatandaşımıza beslenme hizmeti verildi. Afet tahliye grubumuz, 5 ilimizde jandarma, afat ve gönüllülerimizle 824 personelle 1180 kardeşimiz tahliye edildi. 429 vatandaşımız misafirhanelerimizde, yurtlara yerleştirildi. Afet enerji grubumuz 118 köyde 26 bin abonenin etkilendiğini tespit etmiş, tamamına eş zamanlı müdahale etmektedir. Yol ve köprülerde hasarlar var, yollarda hasar tespit çalışması yapıldı. Tüm bölgeye gerekli ekip ekipman ve araç sevkiyatı yapıldı."

- Sel bölgesinde 16 binada 37 bağımsız bölüm ağır hasarlı

Kurum, selden etkilenen tüm illerde hasar tespit çalışmalarının yapıldığına dikkati çekerek, "259 binada, 1554 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Bu çerçevede 16 binada 37 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık. Bu çerçevede Kastamonu'da 2 bina 4 bağımsız bölüm, Bartın'da 7 bina 19 bağımsız bölüm, Karabük'te 5 bina 12 bağımsız bölümden oluşuyor, ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık. Düzce'de de 2 bina ve 2 bağımsız bölüm ağır hasarlı olarak tespit edildi." dedi.

Kapanan köy yollarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Kurum, seferberlik anlayışıyla hareket edildiğini dile getirdi.

İçme suyu hatlarındaki tahribatların da giderileceğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Bozkurt ilçemizin derenin hemen karşısındaki mahallemize su verilemiyordu, verilmeye başlandı. Abana ve İnebolu'ya dünden itibaren kısmi olarak su verilmiştir. Yarın öğlen gibi Abana ve İnebolu'da bütün ilçeye su verilecektir. Şenpazar'daki arızalar giderilmiştir. Kastamonu merkezde şehrin yüzde 40'ını besleyen iletim hattında zarar söz konusu. En kısa sürede Kastamonu'nun yüzde 40'ını etkileyen içme suyu hattında İller Bankası ve Belediyemiz ortak bir çalışma yürüterek vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bartın genelinde meydana gelen kısmı arızalar tamamen giderilmiştir. Sinop Türkeli içme suyu isale hattındaki arızalar giderilmiştir."

Bozkurt ilçesinde geçen yıl 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketine değinen Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Geçen yıl burada gelip aldığımız kararlar sayesinde dere güzergahındaki tüm yapıların kaldırılması, yine ilçemizdeki yağmur suyu hattının yapılması sebebiyle Bozkurt'ta yaşadığımız milatla açıkçası bu aldığımız tedbirlerle yıkımın ve bu çerçevedeki zararın boyutunun büyümesine engel olunmuştur. Büyük bir felaketin de önüne geçtiğimizi söyleyebiliriz. Dere güzergahındaki tüm yapıları kaldırarak, şu an 700 bağımsız bölümü kaldırdık, inşaatlarımız da inşallah yıl sonuna kadar tamamlanıp vatandaşlarımıza verilecek. Yine Abana ve Bozkurt'taki sanayi siteleri geçen yıl su altında kalmıştı. Bu sanayi sitelerini yıkmak suretiyle yeni sanayi sitelerinin yapımını tamamladık. İnşallah 15-20 gün içerisinde hak sahibi vatandaşlarımıza teslimlerini yapacağız. Buralarda da hiçbir hasar söz konusu değildir. İlçedeki yağmur suyu hattı yenilendi. Gelen yağışın tamamı vatandaşlarımızın mallarına zarar vermeyecek şekliyle deplase edilmiş ve zararın etkisi boyutu azaltılmıştır."

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