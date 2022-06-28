'Afette 5 bin 545 personel, 1471 araç ve 5 helikopter burada çalışmaktadır'

MHP'li vekil: EYT ve sözleşmeli çalışanlar hükümetimizin gündeminde
MHP'li vekil: EYT ve sözleşmeli çalışanlar hükümetimizin gündeminde
Kaskoda 250 TL Trafikte 100 TL İndirimler Net Kazancım Net
Kaskoda 250 TL Trafikte 100 TL İndirimler Net Kazancım Net
Sponsorlu İçerik
Üç ülke arasında mutabakat imzalandı... İşte maddeler
Üç ülke arasında mutabakat imzalandı... İşte maddeler
'3600 ek gösterge' ile 'öğrenci affı' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
'3600 ek gösterge' ile 'öğrenci affı' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
'Kimsenin şüphesi olmasın, ekonomimiz güçlenerek yoluna devam ediyor'
'Kimsenin şüphesi olmasın, ekonomimiz güçlenerek yoluna devam ediyor'
TBMM'de Genel Kurul çalışma süresi arttırıldı
TBMM'de Genel Kurul çalışma süresi arttırıldı
Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç ile yaptığı dörtlü görüşme sona erdi
Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç ile yaptığı dörtlü görüşme sona erdi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Vali'den KKKA açıklaması: Bir gencimizi bu hastalıktan kaybettik
Vali'den KKKA açıklaması: Bir gencimizi bu hastalıktan kaybettik
Şanlıurfa'da doktora saldırı kamerada
Şanlıurfa'da doktora saldırı kamerada
Motorine beklenen indirim geldi
Motorine beklenen indirim geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ve diğer dünya liderleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ve diğer dünya liderleriyle görüşecek
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak
Sağlık Bakanı yanıtladı: Maske geri gelecek mi?
Sağlık Bakanı yanıtladı: Maske geri gelecek mi?
Cüneyt Arkın'ın ailesinden açıklama: Cenaze programı belli oldu
Cüneyt Arkın'ın ailesinden açıklama: Cenaze programı belli oldu
Bakan Nebati: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
Bakan Nebati: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
'Demir yumruk' operasyonunda detaylar belli oldu: 280 gözaltı
'Demir yumruk' operasyonunda detaylar belli oldu: 280 gözaltı
Asgari ücrete ara zamda öne çıkan formül ve rakamlar
Asgari ücrete ara zamda öne çıkan formül ve rakamlar
Hak-İş Başkanı Arslan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Hak-İş Başkanı Arslan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Haftalık vaka sayıları açıklandı: Vakalar yüzde 50 arttı
Haftalık vaka sayıları açıklandı: Vakalar yüzde 50 arttı
Memurların zam ve tazminat kararnamesinde değişiklik yapıldı
Memurların zam ve tazminat kararnamesinde değişiklik yapıldı
1 milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor
1 milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor
Ali Yalçın'dan 'kadrolu öğretmen' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'kadrolu öğretmen' açıklaması
BDDK'nın kredi hamlesiyle gerileyen dolar yükselişte
BDDK'nın kredi hamlesiyle gerileyen dolar yükselişte
'İdam cezası' tartışmasına Bahçeli de katıldı: Destek veririz
'İdam cezası' tartışmasına Bahçeli de katıldı: Destek veririz
20 bin yeni öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başlayacak
20 bin yeni öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başlayacak
7 Kurum toplamda 393 personel almak için ilana çıktı
7 Kurum toplamda 393 personel almak için ilana çıktı
Memurun, maaş ve ikramiye dışında gelir kalemleri artıyor
Memurun, maaş ve ikramiye dışında gelir kalemleri artıyor
Konutta balon söndü: Sahte ilanlar siliniyor
Konutta balon söndü: Sahte ilanlar siliniyor
AK Parti'de 'gönül alma' seferberliği
AK Parti'de 'gönül alma' seferberliği
ÖSYM: Sınav görevli ücretleri güncellenecek
ÖSYM: Sınav görevli ücretleri güncellenecek
Advertisement
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Afette 5 bin 545 personel, 1471 araç ve 5 helikopter burada çalışmaktadır'

"6 vilayette hatta buna Düzce'yi de ilave edebiliriz, sel ve afetlerden dolayı 2 bin 19 kişi tahliye edildi. 5 bin 545 personel, 1471 araç ve 5 helikopter burada çalışmaktadır"- "Bartın'da selden dolayı 1053 su baskını oldu. Bunun 518'i konut, 167'si iş yeri, 320'si bodrum, 18'i zemin ve depo 9'u da ahır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 22:34
Yazdır
'Afette 5 bin 545 personel, 1471 araç ve 5 helikopter burada çalışmaktadır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşırı yağış nedeniyle sel afetinin yaşandığı 7 ilde 2 bin 19 kişinin tahliye edildiğini, 5 bin 545 personelin görev yaptığını, 1471 araç ve 5 helikopterin kullanıldığını bildirdi.

Soylu, Bartın'da aşırı yağış nedeniyle su baskını yaşanan bölgelerdeki incelemelerinin ardından Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya başkanlık etti.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Soylu; Bartın, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop'ta su taşkınlarıyla karşı karşıya kalınan bir doğal afetin yaşandığını belirterek dün ve bugün alınan tedbirlerle yapılan uyarılarla bir mücadeleyi ortaya koyduklarını ifade etti.

Metrekareye kısa zaman içerisinde düşen yoğun yağış miktarı sebebiyle ciddi zararların oluştuğunu dile getiren Soylu, Kastamonu'nun Küre ilçesinde sağanağın ardından sele kapılan vatandaş ile Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

- "Devlet, sivil toplum kuruluşlarımız imkanlarını seferber etmiş durumda"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bakanların, sağanaktan etkilenen bölgelere gittiğini aktaran Soylu, "Her birimiz görevler aldık. Ben de Bartın'a geldim. Yaklaşık 6 vilayette hatta buna Düzce'yi de ilave edebiliriz, sel ve afetlerden dolayı 2 bin 19 kişi tahliye edildi. 5 bin 545 personel, 1471 araç ve 5 helikopter burada çalışmaktadır. Buralarda özellikle devlet, sivil toplum kuruluşlarımız, yerel yönetimler, belediyelerimiz, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Vatandaşlarımızın bu sel afetinden en az etkilenmesine yönelik çabalar ve çalışmalar süratle, 24 saat çalışma esası ortaya konularak devam etmektedir." diye konuştu.

Afetlerde ilk müdahalenin önemine dikkati çeken Soylu, "Burada da sel afeti oluşmadan önce Meteoroloji'mizin ortaya koyduğu turuncu ve kırmızı uyarıların hemen akabinde, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimize hep birlikte bir uyarı ortaya koydular. AFAD'ın erken uyarı mesajı, hücresel mesaj olarak ve bir uyarı mesajı olarak ilgili bölgelere iletildi. Böylece vatandaşlarımız da kamu da kendi tedbirini almaya başladı. Bu kadar yoğun bir yağışta eğer bu tedbir daha önce vatandaşlarımız ve kamu tarafından alınmamış olsaydı daha büyük maliyetlerle karşı karşıya kalınabilirdi." değerlendirmesini yaptı.

- "Bartın'da selden dolayı 1053 su baskını oldu"

Bartın'daki Kirazlıköprü Barajı, Kışla Sel Kapanı ve Kozcağız Barajı'nın sağanağın ardından yukarıdan gelen seli tuttuğunu aktaran Soylu, bu barajların Bartın ile ilgili sel afetlerinde önemli bir tedbir oluşturacağını anlattı.

Bartın'da Kozcağız ile Hasankadı'ya gittiklerini aktaran Soylu, orada da hasar tespiti yaptıklarını ve vatandaşlarla birlikte olduklarını belirtti.

Soylu, "Bartın'da selden dolayı 1053 su baskını oldu. Bunun 518'i konut, 167'si iş yeri, 320'si bodrum, 18'i zemin ve depo, 9'u da ahır. Aynı zamanda 7 köyümüzün ve bağlılarının elektriği yoktu. Şu an itibarıyla iki köyün bağlısının enerjilerinde bir problem söz konusu, o da verilmiş olacak." dedi.

Kurumlardan gelen araç ve personel desteklerine de işaret eden Soylu, 632 personelin görev yaptığını ve 103 aracın kullanıldığını söyledi.

Türk Kızılayın sıcak yemek ve ikram çalışmalarına değinen Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 21 personelin de afetzedelere psikososyal destek verdiğini aktardı.

Soylu, kent genelinde sel nedeniyle 6 köprünün yıkıldığı bilgisini vererek bu noktalardan ikisine Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçici köprü yerleştireceğini bildirdi.

KAPAT [X]

Zarar ve hasar tespit çalışmalarını takiben vatandaşlara gerekli desteklerin verileceğini kaydeden Soylu, belediye ekiplerinin gerek altyapı tamirlerini gerekse ev ve iş yerlerindeki suyun tahliyesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

- "Milletimizin zor gününde elimizden geleni ortaya koyamayacağız da ne zaman koyacağız?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakanların afetlerin yaşandığı illere gitmesini eleştirdiğini anımsatan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Zaten Türkiye'de ilk kez afet oluyor, afetlerle ilk kez karşılaşıyoruz, Türkiye'de de ilk kez bakanlar afetlere gidiyorlar. Türkiye'de hükümetler seçilir, milletin desteğini alır. Milletimizin zor gününde yanında olmayacağız da elimizden geleni ortaya koyamayacağız da ne zaman koyacağız? Bana bu soruyu sorarken kendi arkadaşlarınız tatildeyken onlara neden bu soruları sormazsınız? Şunu demek istiyorsanız bunu anlarız, 'Sizi tebrik ediyoruz, afetlerde buraları hiç bırakmıyorsunuz, kendi arkadaşlarımızı tenkit etmek için başka yol bulamıyoruz, ancak sizin üzerinizden sizi eleştirerek onları tenkit ediyoruz. Cesaretimiz yetmiyor.' diye bir değerlendirme yapıyorsanız o ayrı bir siyasi güzergahtır. Bizim aklımız ona yetmez. Çünkü biz sözleri direkt olarak muhataplarımıza ifade etmeyi tercih ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, bir an önce bu yoldan çıkmanızı temenni ediyorum. Doğru bir yol tutturmadığınız konusunda bir değerlendirmemiz söz konusu. Biz vatandaşımızın emrine amadeyiz."

Milletin vergisini ödediğini, askere gittiğini ve fedakarlık yaptığını buna karşılık devletin de geleneği gereği zor gününde vatandaşının yanında olduğunu söyleyen Soylu, "Ama kendisi tabii büyükelçilerin devlet gelenekleriyle hemhal olduğu için o devlet gelenekleri de kendi insanını aylarca sokaklarda mağdur bırakan, kendi ülkesine gelen göçmenlere ateş açan, onları ölüme terk eden, en azından insanca muamele etmeyen bir anlayışı kendilerine bir yöntem olarak belirledikleri için böyle yorumları kendilerine yakıştırabiliyoruz. Yakıştırmamamız lazım ama yakıştırabiliyoruz. Biz üslubumuza devam edeceğiz, kendileri de üsluplarına devam edeceklerdir. Milletimiz de buna hem şahit olacaktır hem de kendi değerlendirmesini ferasetiyle gerçekleştirecektir." dedi.

- "Giriş ve üst katlar hariç olmak üzere bu akşam evlere girmekte risk söz konusu değil"

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, su basan evlerde bu gece barınmaya izin verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Evleriyle ilgili bir hasar var ise Çevre, Şehircilik Bakanlığımız ve il müdürlüğümüz bu konuda o hasarda eve girilip girilmeyeceğini tespit etmektedir. Böyle tespit ettiğimiz evler var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün tespit ettiği o evlerle ilgili oralara elbette ki hasar değerlendirildiği için girilmeyecek. Çünkü orada bir risk söz konusudur. Yağmur durdu, su yavaş yavaş Bartın'da çekiliyor. Onun için dere yatağının hemen yakınındaki evlerin giriş katları ve üst katları hariç olmak üzere üst katlarına bu akşam girmek için herhangi bir risk söz konusu şu anda değildir."

Evleri hasar görenlere ilk etap için nakdi yardım desteği yapılıp yapılmayacağına dair soru üzerine Soylu, "Evleri birinci katta su basmış ve evlerini terk edip bir daha dönemeyecek olanlara ilk etapta yani bu bir hasar tespiti değil evinden acil çıktığı için evini acil terk ettiği için bir destek olarak 3 bin lira verilecek." dedi.

Soylu, bu konudaki çalışmaların Defterdarlığın önünde kurulan Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezinde ilgili komisyon tarafından yürütüleceğini ardından hasara göre gerekli ödemelerin yapılacağını bildirdi.

- "Devletimiz tüm imkanlarıyla şu anda Bartın'ımızda"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise bölgede 3 gündür yağışlı olduğunu ve bundan en fazla etkilenen illerden birinin de Bartın olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayarak Bartın halkının yanında olduğunu ve devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söylediğini aktaran Tunç, Bakan Soylu'nun da 2 gündür ilde olduğunu ifade etti.

Soylu ile sel nedeniyle hasar gören yerlerde incelemelerde bulunduklarını dile getiren Tunç, "Devletimiz tüm imkanlarıyla şu anda Bartın'ımızda. Zarar gören vatandaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın. Hasar tespit çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz ilk etaptaki ödemelerin haricinde diğer zararlar elbette karşılanacak." dedi.

Can kaybı olmamasından dolayı duydukları sevinci ifade eden Tunç, inşa edilen barajlar sayesinde Bartın il merkezinin büyük bir felaketten korunduğunu bildirdi.

Bakan Soylu'nun başkanlık ettiği koordinasyon toplantısında İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve İsmail Çataklı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş da yer aldı.

- Gün boyu selden etkilenen yerleri inceledi

Bakan Soylu, gün içerisinde beraberindeki AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve diğer yetkililerle kent genelinde selden etkilenen köy ve beldelerin yanı sıra bazı barajlardaki son duruma ilişkin incelemelerde bulundu.

Soylu, incelemeleri sırasında afetzede vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak üzere Kozcağız ilçesi merkezine getirilen ve Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Ekmek Fırını olarak hizmet veren tıra ziyarette bulundu. Buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, fırında üretilen ekmekten yedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
AK Parti'li Canikli'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
AK Parti'li Canikli'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
Milli Eğitim Bakanı Özer, OECD Genel Sekreteri Cormann ile Paris'te görüştü
Milli Eğitim Bakanı Özer, OECD Genel Sekreteri Cormann ile Paris'te görüştü
'16 binada 37 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık'
'16 binada 37 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık'
Üç ülke arasında mutabakat imzalandı... İşte maddeler
Üç ülke arasında mutabakat imzalandı... İşte maddeler
'Bu yıl gençlik kamlarında 200 binden fazla genci misafir etmeyi planlıyoruz'
'Bu yıl gençlik kamlarında 200 binden fazla genci misafir etmeyi planlıyoruz'
Bakan Yanık sağanaktan etkilenen Karabük'te incelemelerde bulundu:
Bakan Yanık sağanaktan etkilenen Karabük'te incelemelerde bulundu:

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim görevlisi alımlarında Jüri seçimine dair önemli KDK kararı!

Öğretim görevlisi alımlarında Jüri seçimine dair önemli KDK kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımlarında belirlenen jürinin alan dışı olduğuna dair iddiayı kabul etmedi!
4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin ücretleri ile ilgili İDDK son noktayı koydu

4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin ücretleri ile ilgili İDDK son noktayı koydu

Danıştay İDDK, "geçici personel" olarak istihdam edildikleri dönemde aynı görevi yerine getirdikleri hizmet süresinin, ücret tespiti sırasında dikkate alınması gerektiği sonucuna vardı.
Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat

Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-faizli-kredi_adv2071
20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Böylece hükümetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı 730 binden 750 bine çıkacaktır. Bir başka ifadeye ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Erdoğan: Temmuz maaşları, bayram öncesi zamlı ödenecek

Erdoğan: Temmuz maaşları, bayram öncesi zamlı ödenecek

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek." dedi.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 30 Haziran 2022 - Genel Kurul Gündemi açıklandı. Kurban Bayramı öncesi 4 dosyayı gündemine alan Mahkeme bunlardan üçü hakkında esastan karar verecek
KDK, öğretim görevlisi alımında kazanan adaya verilen notu düşürdü! sınav yenilenecek!

KDK, öğretim görevlisi alımında kazanan adaya verilen notu düşürdü! sınav yenilenecek!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımına itiraz eden adayın dosyasını bilirkişiye gönderdi kazanan kişiye verilen fazla puandan dolayı sınavın yenilenmesini sağladı!
Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik Bekçiler tarafından 2 seneyi aşkın süredir bekleniyor.
Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Sayıştay Temyiz Kurulu, 2.3.2022 tarihli toplantısında Belediyelere ilişkin yeni bir karar yayımladı. Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların meclis kararıyla spor kulübüne tahsis edilmesinde kamu zararı oluştuğuna ilişkin 7. Daire kararı onandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Cüneyt Arkın'ın en son oynadığı Dizi

Cüneyt Arkın'ın en son oynadığı Dizi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, son olarak Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara gelmişti.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Ünlü isim sert uyardı!

Ünlü isim sert uyardı!

Uluslararası yardım ödülü alan Zeynep Gamze Özçelik, önceki gün sosyal medya hesabından savaş açtı.