Türkiye istediğini aldı: İsveç ve Finlandiya PKK'ya destek vermeyecek

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmasının ardından Rus ordusunun kendilerini de işgal edeceği endişesiyle NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye tarafından veto yemişti. Türkiye'nin vetosundan sonra görüşmek için Ankara'ya gelen iki ülke temsicileri taleplerin hiçbirini yerine getirmedi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya verilen desteğin kesilmesi konusunda net ve sert tutumuna rağmen iki ülkeden halen bir somut adım gelmesede Finlandiya ve İsveç başbakanları umutlu konuştu.

SİYASİ İSTİŞARELER ANKARA'DA YAPILACAK

Dışişleri Bakanlığı Türkiye-İsveç görüşmelerine dair açıklamada bulundu. Türkiye ve İsveç istişarelerinin yarın Ankara'da yapılacağını duyuran Dışileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz ve İsveç arasında düzenli siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakçı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Robert Rydberg eşbaşkanlığında 29 Haziran 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Siyasi istişareler çerçevesinde Türkiye - İsveç ikili ilişkilerinin kapsamlı olarak ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde durulması ve güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

4'LÜ GÖRÜŞME SONRASI ORTAK BİLDİRİ

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zİrvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katılımıyla dörtlü zirve gerçekleşti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğinde basına kapalı olarak yapılan ilk tur görüşme 2 saat sürdü.

Bir saatlik aradan sonra taraflar yeniden masaya geçti ve ikinci tur görüşmeleri başladı. İkinci tur görüşmesi ise yaklaşık bir saat sürdü. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü mutabakat imzalandı.

TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla gerçekleşen dörtlü zirveden elde edilen somut kazanımlar şöyle:

PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam iş birliği.

Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi.

PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.

Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.

İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.

Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.

Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.

PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.

Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.

Finlandiya ve İsveç'in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi.

Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması.

FİNLANDİYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Görüşme sonrası açıklama yapan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, "Türkiye NATO üyeliklerimizi desteklemeyi kabul etti. NATO'ya giriş adımlarımız konusunda birkaç güne uzlaşıya varılacak" ifadesini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmasını destekleyeceğini teyit eden üçlü bir momerandum imzaladılar" ifadeleri kullanılarak, "Türkiye, geçtiğimiz haftalarda terör tehdidi konusundaki endişelerini dile getirdi. Finlandiya bu endişeleri ciddiye almıştır. Finlandiya, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor" denildi.

"ERDOĞAN İLE İLERLEME KAYDETMEYİ UMUYORUZ"

Kritik görüşme başlamadan önce açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugünkü görüşmede ilerleme kaydetmeyi umuyoruz" derken, "Ukrayna tahılı krizi konusundaki çabalarından ötürü Türkiye'ye müteşekkirim" ifadelerini kullandı.