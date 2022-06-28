'Cumhurbaşkanı ödeneği' maddesi bütçe teklifinden çıkarıldı
TBMM Genel Kurulunda, cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına" ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 23:57
TBMM Genel Kurulunda, cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına" ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldıMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız