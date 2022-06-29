Asgari ücrette 3 formül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kabine toplantısı sonrası "asgari ücrette müjdeli haber vereceğiz" açıklaması sorası, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanacak. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği ara zam için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın daveti üzerine işçi temsilcisi Türk-İş ile işveren temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Bakan Vedat Bilgin başkanlığında bir araya gelecek. Komisyon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği gibi hafta sonuna kadar milyonlarca çalışanı sevindirecek bir kararda el sıkışmak için formül üretecek. En geç artışın ağustos maaşlarına yansıması bekleniyor.

SEÇENEKLER ELE ALINACAK

Ara zamma ilişkin toplantıda 3 formül üzerinde görüşmelerin yapılacağı belirtiliyor. Bu formüllerin ilki, asgari ücretin 6 aylık enflasyon oranında artırılması. İkinci formül ise asgari ücrete yıllık enflasyon farkının yansıtılması. 3'üncü formül de işveren tarafından ödenen 750 liraya yakın SGK priminin devlet tarafından karşılanıp bu tutarın asgari ücrete dahil edilmesi. Böylece net asgari ücretin 5 bin liranın üzerine yükseltilmesi sağlanacak. Toplantıda işveren sendikası temsilcilerinin devletin verdiği 75 TL'lik asgari ücret priminin desteğinin yükseltilmesini talep edeceği kaydediliyor.

YÜZDE 30'U BULABİLİR

Masadaki taleplerin dikkate alınması halinde asgari ücretteki artışın yüzde10 ila yüzde 30 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Yüzde 10'luk zamma göre net asgari ücret 4 bin 678 liraya, brüt 5 bin 505 liraya, yüzde 20'lik zamma göre ise net 5 bin 103 liraya, brüt 6 bin 004,8 liraya çıkacak. Yüzde 30 artışın gerçekleşmesi durumunda da asgari ücret net 5 bin 529 liraya, brüt 6 bin 606 liraya yükselecek. Bu arada, ilk kez 1999 yılında yılda iki defa zam gelen asgari ücrete en son 2015 temmuz ayında ara zam uygulanmıştı. Asgari ücrete ilk kez 1999'da iki kez zam yapılmıştı. Ara zam en son Temmuz 2015'de yapıldı. Ocakta ayında 50,5 artışla asgari ücret 4 bin 253 TL yükselmişti.

5 milyon kişiye bayram öncesi maaş

Yaklaşık 5 milyon kişi Kurban Bayramı'na maaşlarını alarak girecek. Türkiye genelinde 3.2 milyon memur ile birlikte engelli aylığı alan 600 bine yakın kişi ile engelli yakını aylığı alan yaklaşık 90 bin kişi ve yaşlı aylığı alan 800 bin kişinin maaşı bayram öncesinde 8 Temmuz'da hesaplarına yatacak. Memurlara verilecek zam ise 3 Temmuz günü TÜİK'in haziran ayı enflasyonu açıklamasıyla birlikte netleşecek. Yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı toplamı kadar zam alacak memurlarda beklenti en az yüzde 40.

PATRONLAR ASGARİ ÜCRET ARTIŞINA DESTEK VERDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün yeni rakam için pazarlığa başlarken, olası artışı iş dünyasından tam destek geldi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, asgari ücrette temmuz zammının gerekli bir hamle olduğunu söyledi. Bakan, "Enflasyon nedeniyle alım gücü oldukça düşmüştü. Ancak işverenlerin de unutulacağını hiç düşünmüyorum. Devlet desteği artırılarak herkesi mutlu edecek bir rakam ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu dönemde herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor ki bu süreci en hafif şekilde atlatalım" dedi.

DOĞRU BİR HAMLE

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de çalışanlar ve işverenleri etle tırnak gibi birbirlerini tamamladığını söyledi. Özdebir, "Yaşanan enflasyonla beraber ciddi anlamda çalışanlarımızın satın alma gücü düştü. Bunu telafi etmemiz gerekiyor ve bunu telafi etmenin önemli yollarından biri de asgari ücretin artırılması. Yine kurumsal olarak bakarsak artışın yapılması doğru bir hareket oldu. Yapılan zam ile birlikte işletmelerin yüksek enflasyonun altında ezilmemesi için yükü kamu ile paylaşmasında fayda var. Diğer alanlarda da destekler sağlanırsa her tarafı mutlu eden bir sonuç ortaya çıkacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

PİYASALAR HAREKETLENECEK

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise asgari ücretin çok kritik bir noktada olduğunun altını çizdi. Palandöken, "Asgari ücrete zam sadece asgari ücretlileri kapsamıyor, bir firmadaki herkesin maaşının artmasını tetikliyor. Bu nedenle yapılacak zam çok doğru oranda olmalı. Ancak artış her halükarda piyasaları hareketlendirecektir" şeklinde konuştu.