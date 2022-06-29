Sahte faturayla 25 milyarlık vurgun

Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı düzenlenen "Demir Yumruk" operasyonunda, kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan suç örgütlerine darbe vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık, "rüşvet" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri, MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu. Gruba KOM ekipleri de destek verdi.

3 ÖRGÜT TESPİT EDİLDİ

Oluşturulan ortak çalışma grubu, operasyonun hazırlık aşamasında her bilgi, belge ve detayı titizlikle değerlendirirken, 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirlerini de uyguladı. Bu çalışmaların sonucunda demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit edildi. Bu suç örtülerinin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek üçüncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

500 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Dün sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı düzenlenen "Demir Yumruk" operasyonunda 840 ekip, 2 bin 100 personel, 250 vergi müfettişi ve MASAK personeli görev aldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 374 şüpheliden 291'i kıskıvrak yakalandı. 14 fabrika ve 850 adreste arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda kaşe, irsaliye defteri, fatura, ziynet eşyası ve 500 milyon liraya el konuldu. Gözaltına alınan kişiler arasında demir çelik sektöründe faaliyet gösteren firma sahipleri Nesim Malki cinayetinin azkettiricisi Erol Eşrefoğlu (Evcil), Melih Karabacak ve Hüseyin Eryılmaz da bulunuyor. Bu kişilerin, söz konusu suç örgütünün lideri konumunda olduğu belirtildi.

707 kişinin ifadesi alınacak

Operasyon kapsamında, birinci grupta 303, ikinci grupta 20, üçüncü grupta ise 51 olmak üzere toplam 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Ayrıca 455 kişinin bilgi sahibi, 244 kişinin ikmalen şüpheli ve 8 kişinin de müşteki olmak üzere toplam 707 kişinin ifadesi alınacak. Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kaşe, irsaliye defteri, fatura ve ziynet eşyası ele geçirildi, yüklü miktarda nakit paraya el konuldu.

Firmaların içini boşalttı

Ekipler, bu kişilerin suç işleme yöntemlerini tek tek deşifre etti. İşte o yöntemler:

Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) yöneticisi olduğu suç örgütünün faaliyetleri:

- Satışı yapılan malların paraları satış yapan firmaya dönmesi gerekiyor. Ancak örgüt liderinin talimatıyla söz konusu paralar örgüt liderinin idare ettiği grup şirketlerinin hesaplarına aktarılıyor. Böylece firmaların içi boşaltılıyor.

- KDV, Kurumlar Vergisi ve stopaj ödemeleri bu firmaların üzerinde bırakılarak firmaların borç yükü artırıldı. Borçlar nedeniyle haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine gidilerek faaliyetlere devam edildi. Herhangi bir tahsilat yapılmadığı için de kamu alacağı tahsili engellendi.

- Yapılan işlerden dolayı ilk etapta cüzi miktarlarda vergi ödedikten sonra piyasada güven sağlayıp vergilerini de ödemedi. Sektörde faaliyet yürüten köklü firmaları bu şekilde kasıtlı olarak iflasa sürükleyip kurtarılması yönünde çaba sarf etmedi.

- Şu ana kadar kamuyu 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 TL zarara uğrattı.

Sahte fatura kayıt dışı satış

Hüseyin Eryılmaz'ın liderliğindeki suç örgütünün faaliyetleri şöyle:

- Suç örgütünün yönettiği firmaların resmiyette görünen ticaretin yanında, üretici firmalardan kayıt dışı kütükleri temin edip bunları nervürlü demir haline getirerek piyasada kayıt dışı olarak sattığı belirlendi.

- Piyasada sahte fatura satıyor. Özellikle kütük demirde tevkifat için paravan şirketler kurarak bu tevkifatları devlete ödeyemeyerek çok ciddi kamu zararına neden olduğu belirtiliyor.

- Faturasız mal satışlarının 'b', '2' ve 'alttan' diye adlandırıldığı anlaşıldı. Kamuyu 1 milyar 436 milyon 81 bin 160 TL zarara uğrattıkları tespit edildi.

Parayı kurye taşıdı

Melih Karabacak'ın yöneticisi olduğu suç grubunun deşifre edilen yöntemleri de şu şekilde:

- Suç örgütünün WhatsApp ve Signal uygulamalarında kendi aralarında yaptığı yazışmalarda, kapamada kullanılacak paralar ile çeklerde belirtilen keşideci, lehtar ilişkisiyle kapama yapılacak hesabın belirlendiği anlaşıldı.

- Paravan şirketlerin kaşe bilgileri kullanılarak çekin ciro silsilesi oluşturuluyor. Çekte bulunan son cirolusunun muhatap bankadan parayı elden tahlisinin yapılarak banka dışında bekleyen örgüt kuryelerine verildiği tespit edildi. Kuryenin de gün içerisinde bu paraları aldıkları firmalara tekrar teslim ettiği anlaşıldı.

- Sahte fatura yöntemiyle kamunun 20 milyar 645 milyon 967 bin 53 TL zarara uğratıldığı belirlendi.