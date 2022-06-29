3 Kurum toplamda 49 personel almak için ilana çıktı
TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Haziran 2022 07:19
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 38 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 temmuz 2022
İstanbul Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 temmuz 2022
Çankırı KTÜ ilanı detayları için tıklayınız
TÜBİTAK, 1 personel alacak
TÜBİTAK, 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 temmuz 2022
TÜBİTAK ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız