Esenyurt'ta kimyasal madde dolu tank devrildi

Esenyurt'ta bulunan bir fabrikada kimyasal madde dolu olan tankın devrilmesi paniğe neden oldu. Çevreye yayılan yoğun kimyasal koku nedeniyle ekiplere haber verilirken, bir itfaiye eri ise kokudan etkilenerek ambulansta ayakta tedavi edildi. Polis ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemleri sürüyor.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir farikada saat 01.00 sıralarında içi kimyasal maddeyle dolu olan bir tank henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Tankın devrilmesi ile çevreye yoğun bir kimyasal koku yayıldı. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KİMYASAL MADDEDE ÖLÇÜM YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetli AFAD ekipleri fabrika içine girerek etrafa saçılan kimyasal maddede ölçüm yaptı. Kokudan etkilenen bir itfaiye eri ise ambulansta ayakta tedavi edildi. Sağlık ekipleri ise her ihtimale karşı olay yerinde hazırda bekledi.

Polis ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor.