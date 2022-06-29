Asgari ücrete yüzde 25 zam, işverene prim desteği

AK Parti ve Hükümet cephesinde, "Asgari ücrete yılbaşında yüzde 50 zam yapılmıştı. 4 Temmuz'da açıklanacak rakamlarla enflasyon oranının yıllık yüzde 75'i aşması bekleniyor. Bu durumda asgari ücretlerinin yüzde 25'lik bir kaybı söz konusu olacak. Bu farkın asgari ücrete yansıtılması bekleniyor. Böyle bir planlama ile yüzde 25'lik artışla, asgari ücret 5 bin 300 liraya çıkabilir" şeklinde bir hesaplama yapılıyor.

Cumhur İttifağı'nın ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de asgari ücretin yüzde 23 civarında artmasının beklendiğini açıklamıştı.

PRİM DESTEĞİ

Asgari ücrete temmuzda yüzde 25 civarında zam yapılması durumunda, işveren üzerindeki yükü azaltmak için de bir hazırlık yapıldığı belirtiliyor. Bu kapsamda, asgari ücret üzerinden kesilen SGK priminin, belli sayıda işçi çalıştıran küçük işletmeler açısından devlet tarafından karşılanacağı ifade ediliyor.

Asgari ücretten 2022 yılı başından itibaren vergi kesintisi yapılmıyor. İşveren sadece SGK primi ödüyor. Mevcut asgari ücrete göre, işverenin devlete ödediği prim tutarı 875 lira. Temmuzda yapılacak artıştan sonra prim maliyeti de artacak.

Bu durumda, küçük işletmelerin işçi çıkarma riski ile karşı karşıya kalmaması ve istihdamın olumsuz etkilenmemesi için prim desteği verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

GÖZLER 4 TEMMUZ'DA

Öte yandan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile komisyondaki tarafların yapacağı çalışmaların hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Asgari ücret artışında enflasyon kriterinin esas alınması konusunda bir uzlaşmaya varılırsa, 4 Temmuz'da açıklanacak yıllık enflasyon oranından sonra yeni asgari ücret Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna açıklanacak. (Haber Merkezi ANKARA)