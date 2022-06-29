Melih Gökçek 'jellibon' ile trollendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da petrol bulunduğunu açıkladı. Önceki gün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında Erdoğan "Adana'da 2 yüksek kaliteli Petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar Dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, sosyal medya hesabından "Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı." yazdı.

Hayır feyk haber değil gerçek bu!

Muratoğlu'nun bu ironisi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından gerçek sanıldı. Gökçek katıldığı televizyon programında şunları söyledi:

- "Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon.

* Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon, bilmiyorum. Yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya bakın.

- Fake falan olmasın başkanım?

- Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor.

- Sayın Cumhurbaşkanı, yeni açıkladı dikkat ediyorsanız. Adana'dan sonra yeni bir şey daha açıkladı. Hemen Polatlı'nın arka tarafında.