Doktor diplomasını yırtmıştı, Bakan Koca tahliyeye itiraz edildiğini bildirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktora saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi.
Koca, Twitter hesabından, "Urfa'dan yeni haber. Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir." paylaşımında bulundu.
NE OLMUŞTU?
Özel tıp merkezinde muayene olmak için sıra bekleyen bir hastanın yakınları ile doktor Şeyhmus Baraş arasında sıra bekleme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sonrası hasta yakınları doktora tekme tokatla saldırdı. Koridor boyunca dövülen doktor, güçlükle kendini bir muayene odasına kilitleyip saldırganların elinden kurtuldu.
Saldırıda başına ve vücudunun farklı bölgelerine darbe alan Şeyhmus Baraş, rapor alarak şikayetçi oldu. Hastanede tedavi altına alınan Şeyhmus Baraj, görevinden istifa etti. Polis olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest kaldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız