Taciz iddiasına meydan dayağı

Kentin en işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir kişi, bir kadının fotoğrafını çekerek taciz ettiğini iddia eden kalabalık, etrafını sardı. Adam, onlarca kişi tarafından tekme ve tokatlarla dövüldü. Kalabalığın elinden başka bir grup tarafından kurtarılan kişi alışveriş merkezine götürüldü ve polis ekiplerine teslim edildi.

İKİNCİ TACİZ İDDİASI

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yabancı uyruklu bir turist, 15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun görüntülerini çektiğini düşünen vatandaşlardan meydan dayağı yemişti.

Emniyet tarafından hastaneye götürülen ve daha sonra yapılan çalışmada şahsın telefonunda herhangi bir fotoğraf ve videoya rastlanmamıştı.