Üniversitelerde eş durumu sorunu böyle mi çözülecek?

22 Haziran 2022 tarihli ve 33583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine ait ilanda Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi bölümüne açılan Doktor Öğretim Üyesi alım ilanında "Doktora Derecesini Türkçe Eğitimi Alanında Almış Olmak. Dil Politikası, Dilbilim, Söylev ve Söylem Çözümlemesi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak." şartına yer verildiği görülmektedir.

İlan şartları incelendiğinde kadroya sadece Rektör Yardımcısı Ö. K. A.'in eşi N.E.A. için açıldığı YÖKTEZ üzerinden çalışmasına bakıldığında bariz belli olmaktadır.

Türkçe Eğitimi alanında birçok doktoralı akademik insan kaynağı mevcut iken, sırf eşi Rektör yardımcısı olduğu için ilgilinin müracaatına imkan veren şahsa özel ilan ile kadro açılması fırsat eşitliği ve sosyal devlet anlayışına terstir.

Kadro ilanı vermek konusunda yetki sahibi olduğu tartışılmaz olan Rektörün ve bazı yetkilerini kendileriyle paylaştığı yardımcılarının elde ettikleri imkanları kendilerine veya yakınlarına menfaat sağlamak amacıyla kullanmaları etik olmadığı gibi yasal olarak da tartışmalıdır.

Yükseköğretim kurumlarında yaşanılan eş durumu sorununun sadece yetkili yöneticilerin değil, tüm akademik insan kaynağını kapsayacak şekilde ele alınarak gündem edilmesi gerektiği de bu türden alımlarla bir kez daha ortaya çıkmıştır!