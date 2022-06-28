Endüstriyel mutfakta öncü kuruluş

İlandır

Arge Mutfak kimdir? ne İş yapar?

Endüstriyel mutfak anlamında yeniliklerle beraber kendi bünyemizde kullanmış olduğumuz sanayi endüstriyel mutfak ürünlerinin de gelişimini sağlıyoruz.

Endüstriyel mutfak ekipmanları olarak; döner ocakları, benmariler, soğuk teşhir dolapları, kebap dolapları, tezgah tipi buzdolapları, sanayi tipi fritöz, salatbar dolabı, bar ekipmanları, paslanmaz yıkama tezgahları, paslanmaz evyeli tezgah, hamur yoğurma makineleri, mikser, kıyma makineleri, kumpir fırını, tatlı dolabı, pasta börek fırını, sanayi tipi ocak, setüstü ocaklar, paslanmaz istif rafı, paslanmaz duvar dolabı, paslanmaz duvar rafı, paslanmaz davlumbaz, soğuk hava depoları, kuru gıda depoları, paslanmaz çalışma tezgahları, makeup buzdolabı, konveksiyonlu fırın, pizza fırını, salata tezgahı, profesyonel ızgara makinesi, lavtaşlı ızgaralar, kendinden davlumbazlı ızgara, dik tip buzdolabı, tezgah tipi buzdolabı, etejer raflar ve bir çok endüstriyel mutfak ekipmanları üretmekteyiz.

Tercih edilme sebebimiz sanayi tip mutfak ekipmanları olarak; ürünlerimiz CE belgeli ve tüm Avrupa standartlarına uyum belgeli endüstriyel mutfak ürünleri üretmekteyiz. Endüstriyel mutfak ekipmanlarında üretici firma olarak da önem göstermekteyiz.

Başta Avrupa olmak üzere bir çok ülkede Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, İngiltere, Libya, Dubai, BAE, Afrika, Gambia da dahil arap ülkelerine de endüstriyel mutfak ekipmanları üreticisi olarak ihracatımız bulunmaktadır.

Endüstriyel mutfak piyasası ürün anlamında çok geniş bir piyasa. 2. El malzemeler de bunun devamını getiriyor ve ciddi anlamda talep görüyor. Bizim firmamız bu alanda faaliyet göstermese de ürettiğimiz çoğu paslanmaz tezgahları veya salatabar dolaplarını bu bünyede el değiştirmiş olarak görebiliyoruz. Ve biz yine de el değiştirilmesine rağmen servis ağımızı bu bünyede de devam ettirip müşterilerin mağdur olmaması için elimizden geleni yapmaktayız.

Korona virüs nasıl mı etkiledi? Tüm sektörler olduğu gibi endüstriyel mutfak üreticileri de bu hastalıktan etkilendi elbette. Vaka sayılarının artışı bizi çok korkuttu ve tüm dünya da olan biten buna dahil. İlk paslanmaz mutfak üretimini yavaşlattık. Seri imalat olan mutfak malzemelerinin üretimine hız verip özel imalat olan ürünlerimizi durdurduk. Fabrikada çalışan sayısı yarıdan aza indirilip iş güvenliğini ve hijyeni artırdık. Fakat Avrupa dan yine bir adım öndeydik ve kontrollü gidiyorduk. Avrupa da çoğu yerde üretimin durduğunu biliyorduk ve kontrollü bir şekilde endüstriyel mutfak ihracatında artım sağladık. İç piyasada duran satışlarımız ihracata yöneldi ve biz bunu en az zararla atlattık.

Endüstriyel mutfak üreticileri olarak fuarlarımız mevcut. Dünyanın bir çok ülkesinde fuarlar gerçekleşiyor ve biz bu fuarlara katıldıkça dünyada olan Pazar payında ülkemizin endüstriyel mutfak üreticiliği anlamında nasıl büyüdüğünü görebiliyoruz. Gerçekten dünyada sanayi mutfağında türk üreticileri olarak ilk sıralarda geliyoruz ve bu gurur verici.

Son olarak ekonomimize katkıda bulunmakla birlikte her türk firması gibi Arge endüstriyel mutfak olarak temel amacımız dünyada iyi yerlerde bulunmak ve türk endüstriyel mutfak üreticilerinin adını duyurmayı hedefliyoruz. Kalite ve uygun fiyatla endüstriyel mutfak piyasasında pastanın büyük kısmını üstlenmeyi, istihdamı artırmayı ve yeni mutfak ürünleri üretmeyi planlıyoruz.

ARGE KİTCHEN

www.argemutfak.com

www.argekitchen.com

info@argemutfak.com