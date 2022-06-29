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Bakan Varank, İtalya'da Türkiye'nin partner ülke olduğu iklimlendirme fuarını açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Bu yıl 140 firmamızla üstelik partner ülke olarak böylesine önemli bir etkinlikte yer aldığımız için ziyadesiyle memnunuz"- "İklimlendirme sektörü Türkiye ekonomisinin önemli bir oyuncusu haline geldi"- "Şundan emin olabilirsiniz, Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazandı, bundan sonra da kazanmaya devam edecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Haziran 2022 10:29
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İtalya'nın Milano kentinde ısıtma-soğutma iklimlendirme sektöründe dünyanın önde gelen fuarlarından "Mostra Convegno ExpoComfort"un açılışını yaptı.

Milano'daki Rho-Fiera fuar merkezinde bu yıl 42'incisi düzenlenen ve Türkiye'nin partner ülke olduğu MCE-Mostra Convegno Expocomfort (MCE) Fuarı kapılarını açtı.

İklimlendirme ve yenilenebilir enerji alanlarında dünya çapında bir etkinlik olan MCE Fuarı'nın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve REED Exhibitions Italia İdari Direktörü Massimiliano Pierini yaptı. Pierini, açılışta, bu fuarda Türkiye gibi bir ülkenin partner ülke olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da açılış konuşmasında, salgın nedeniyle fuarları ya iptal etmek ya da online düzenlemek zorunda kaldıklarını ancak bu yıl hem yüz yüze hem de partner ülke olarak güçlü bir şekilde Milano'da olduklarını söyledi.

Varank, kendilerini burada ev sahibi olarak gördüklerini belirterek, "İtalya, Avrupa ve Akdeniz'de gerçek dost ve müttefik olan ülkelerden. Bölgesel ve küresel meselelere çözüm bulunması hususunda her zaman iş birliği içinde olduk. Nitekim bunun en somut örneğini pandemi dönemine yaşadık. Tüm dünya endişe içerisinde izlerken, Türk Hava Yolları aracılığıyla ihtiyaç duyulan medikal malzemeleri İtalya'ya ulaştırdık." diye konuştu.

Bakan Varank, İtalya ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkilerin ikili ticarete yansıdığını ifade ederek, "İtalya, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Almanya'dan sonra en fazla ticaret yaptığımız ikinci ülke. Trieste Limanı, İtalya, Orta ve Batı Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiğimiz sevkiyatlarda adeta Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumunda. Pandemiye rağmen, ikili ticaret hacmimiz 23 milyar doları aştı. Bu rakamı 30 milyar doların üzerine çıkarmakta da kararlıyız. İtalya, aynı zaman da Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkeler arasında. Yaklaşık 1.600 İtalyan sermayeli şirkete ev sahipliği yapıyoruz. Makine imalatından gıdaya, tekstilden otomotive, enerjiden sağlığa kadar çok farklı sektörlerde iş birliği imkanlarına sahibiz." ifadelerini kullandı.

- "Şu an 200'ü aşkın ülkeye, Türkiye'de üretilen iklimlendirme ürünlerini ihraç ediyoruz"

Bu fuarın, ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki markaların vitrini konumunda olduğunun altını çizen Varank, "Firmalar sektördeki en son yenilikleri, yeni teknolojileri yakından tanıma, bunun yanında iş bağlantıları kurma fırsatlarını burada bulabilecekler. Bu nedenle dünyadaki üretim trendlerini daha iyi anlamak ve öncülük edebilmek adına bu tür fuarlara katılımı ülke olarak oldukça önemsiyoruz. Bu yıl 140 firmamızla üstelik partner ülke olarak böylesine önemli bir etkinlikte yer almasından ziyadesiyle memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Reed Exhibitions Italia, Fiera Milano, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ile İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği'ne teşekkür eden Varank, "İklimlendirme sektörü Türkiye ekonomisinin önemli bir oyuncusu haline geldi. Geçtiğimiz yıl 6,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörün bu yıl 7 milyar doları yakalayabileceğini öngörüyoruz. Şu an 200'ü aşkın ülkeye Türkiye'de üretilen iklimlendirme ürünlerini ihraç ediyoruz. İhracatta birinci sırada yer alan Avrupa Birliği ülkeleri ile diğer ülkelerdeki pazar payımızı daha da artırmakta kararlıyız." dedi.

- "İklimlendirme Sanayi Teknik Komitesini oluşturduk"

Sektörü ilgilendiren gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Varank, bugün, daha az enerji tüketen, daha düşük maliyetli, daha yüksek performanslı, daha akıllı ve daha çevre dostu ürünlerin müşterilerin tercihlerini belirleyen ana unsurlar olarak ön plana çıktığını belirterek, Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakatı gibi birçok düzenlemenin zorunlu hale geleceğine dikkati çekti.

Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu süreci daha iyi yönetmek ve yükümlülükleri fırsata çevirmek için gerekli tüm hazırlıkları sürdürdüklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sektör ile daha yakın çalışabilmek için İklimlendirme Sanayi Teknik Komitesini oluşturduk. Malum, iklimlendirme sektörü sahip olduğu güçlü ileri-geri bağlantıları nedeniyle önemli bir çarpan etkisine de sahip. Bu sektördeki her bir yatırım, her bir inovasyon ekonomiye misliyle geri dönme potansiyeline sahip. Bu doğrultuda, sektörün teknolojik kapasitesini geliştirmek üzere Ar-Ge merkezleri kurmasını destekliyoruz. Yüksek yatırım maliyeti gerektiren, son teknoloji ve akredite alt yapılar kurarak sektörün hizmetine sunuyoruz."

- "Türkiye, tüm dünya için güvenilir bir tedarik üssü olduğunu salgın döneminde güçlü şekilde ispatladı"

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Artık yenilikçiliğe, katma değere ve tasarıma önem verecek şekilde üretim tecrübelerini geliştirdiklerini anlatan Varank, "Türkiye, tüm dünya için güvenilir bir tedarik üssü olduğunu salgın döneminde güçlü şekilde ispatladı. Türkiye'nin coğrafi konumu, genç nüfusu, nitelikli insan kaynağı, altyapı imkanları, üretim kabiliyetleri ve cazip teşvik sistemiyle yatırımcılar için dünyanın en güvenli limanı konumunda. Bunun yansıması olarak geçtiğimiz yıl ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırım yüzde 81'lik artışla 14 milyar doları aştı. 264 doğrudan yatırım projesi ile Avrupa'nın en fazla yatırım çeken ülkesi olduk." ifadelerini kullandı.

- Bakan Varank'tan İtalyan iş insanlarına "Türkiye'ye gelin" çağrısı

Türkiye'nin, Ar-Ge, tasarım ve markalaşma konusunda da küresel bir üs olmaya aday olduğunu dile getiren Varank, "Uluslararası çok sayıda firma Ar-Ge, tasarım, test ve lojistik faaliyetlerini Türkiye'ye taşımaya başladı. Hatta yeni nesil teknolojilerini, ürün ve hizmet inovasyonlarını ilk kez ülkemizde geliştirip pazarlara sunan global firmalar var. Şundan emin olabilirsiniz, Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazandı, bundan sonra da kazanmaya devam edecek. Gelin ülkemizdeki fırsatları hep birlikte değerlendirelim, gelin hep birlikte kazanalım." dedi.

Türkiye ve İtalya'nın özellikle üçüncü ülkelerde fırsatları değerlendirebileceğine işaret eden Varank, "Üçüncü ülkelerde de yapılacak bütün yatırımları, beraber uygulanacak bütün faaliyetleri biz Türkiye Hükümeti olarak desteklemeye hazırız. Burada da İtalyan mevkidaşlarımızla gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Bu alanda da hem Türk hem İtalyan firmaları önümüzdeki dönem desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Türkiye-İtalya hükümetler arası zirve toplantısına doğru

Bakan Varank, AA muhabirine açılışın ardından yaptığı açıklamada da Türkiye ile İtalya arasında temmuz ayı başında hükümetler arası zirve toplantısının yapılacağını belirterek, "5 Temmuz'da İtalya Başbakanı'nın ülkemize bir ziyareti olacak. Burada da çok ciddi anlaşmalar imzalayarak, iki ülke arasındaki ilişkileri, özellikle ve öncellikle ekonomik olmak üzere daha ileri seviyelere taşımak için ciddi bir ziyaret gerçekleşecek. Biz hükümet olarak buna çalışıyoruz hem de İtalyanlarla sıkı ilişkileri bu manada devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Açılış töreninin ardından Varank, Türk firmalarının stantlarını ziyaret ederek, firma yetkilileriyle görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fuardaki temaslarının ardından Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nu da ziyaret ederek, Başkonsolos Özgür Uludüz'den faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı ve başkonsolosluk şeref defterini imzaladı.

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