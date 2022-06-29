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Hac'dan sonra Diyanet'in 'umre turları' da başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kutsal toprakların özlemini çeken kardeşlerimiz için umre turlarımız ile ilgili detayları ilerleyen tarihlerde paylaşacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Haziran 2022 10:32
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Hac'dan sonra Diyanet'in 'umre turları' da başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022-2023 umre turlarının 15 Ağustos'ta başlayacağını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022-2023 umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2022 itibarıyla başlıyor inşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken kardeşlerimiz için umre turlarımız ile ilgili detayları ilerleyen tarihlerde paylaşacağız." bilgisini verdi.

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