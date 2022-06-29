Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Haziran 2022 10:43
MSB'den yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız