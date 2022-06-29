Aksaray'da beşikte boynuna ip dolanan bebek hayatını kaybetti
Aksaray'ın Eskil ilçesinde beşikte boynuna ip dolanan bebek, yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Haziran 2022 12:05
Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden anne Lale Gök, beşikte uyuyan oğlu 1 yaşındaki Cuma Furkan Gök'ü, boynuna ip dolanmış halde buldu.
Bebeği boynundaki iplerden kurtaran anne Gök, ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bebeğin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız