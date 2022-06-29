Düzce'de çelik boruların arasında sıkışan işçi hastanede hayatını kaybetti
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çelik boru fabrikasında yaşanan iş kazasında yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Haziran 2022 12:28
Sapak mevkisinde demir çelik alanında faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Oğuzhan Erkek, henüz belirlenemeyen nedenle iki borunun arasında kaldı.
Arkadaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Erkek, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erkek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastanenin önüne gelen işçinin yakınları, ölüm haberinin ardından sinir krizi geçirdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız