Tahliye edilen askeri öğrenci Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
15 Temmuz darbe girişiminde tutuklanan askeri öğrencilerden Faruk Çetinkaya, verilen kararla serbest bırakıldı. Çetinkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Haziran 2022 13:17
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası tahliye edilen askeri öğrenci Taha Furkan Çetinkaya'yı makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu, Çetinkaya'yı sarılarak karşıladı.
Yargıtay'ın 'bozma' kararı sonrası geçtiğimiz hafta Sultanbeyli dosyasında tutuklu yargılanan askeri öğrencilerden 66'sı tahliye edilmişti. Tahliye edilenlerin arasında bulunan Furkan Çetinkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız