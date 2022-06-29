OYAK'tan üyelerine promosyon açıklaması
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)'nun Yapı Kredi Bankası ile yaptığı banka promosyonuna ilişkin protokole göre, emekli maaşı sistemi (EMS) üyelerinin hesaplarına 3 yıllığına 5000 liraya kadar ilave ödeme yansıtılacağını bildirildi.
Eklenme : 29 Haziran 2022 16:29
Oyak emekli maaşı sistemi üyelerine yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.
EMS maaşını Yapı Kredi Bankası'na taşıyan EMS üyeleri 5000 liraya varan nakit promosyonu ödemesi alacak. Promosyon ödemeleri, 3 yıllık olmak üzere ve ilk aylık/üçer aylık maaş ödemesinin yapıldığı günden bir gün sonra üyelerin hesaplarına nakit olarak yatırılacak.
Üyeler EMS maaşını taşıma işlemi için Yapı Kredi Bankası'na 18 Temmuz 2022 itibariyle başvuruda bulunabilecekler.
Ödenecek promosyon tutarları:
1-4000 lira arası maaş: 36 aylık promosyon tutarı 3000 TL
4001-10000 lira arası maaş: 36 aylık promosyon tutarı 4000 TL
10000+ maaş: 5000 TLMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız