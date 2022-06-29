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NATO'nun Çok Yüksek Hazırlıklı Görev Kuvveti Görev Grubu 441.04'ün komutası Türkiye'ye geçti

NATO'nun mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti görev grubu 441.04'ün komutası İspanya'dan Türkiye'ye geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Haziran 2022 19:50
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Komutası üstlenilen dönemde CTG-441.04'te Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Romanya Deniz Kuvvetlerinden gemiler görev yapacak.

Planlı faaliyetler kapsamında NATO üyesi ülkelerin ev sahipliğinde icra edilecek mayın harbi tatbikatlarına iştirak edilecek ve kıyıdaş ülkeler ile ikili deniz eğitimleri gerçekleştirilecek.

Komuta Görevi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 1 Temmuz 20237e kadar icra edilecek.

Türkiye'nin, faaliyetlerine en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri olduğu Görev Grubunun Komuta Değişim töreni Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığında gerçekleştirildi.

Törende, NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 Komutanı Albay Yusuf Karagülle görevi devraldı.

SNMCMG-2 Komodorunun forsu Sancak Gemisi TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş'a bando eşliğinde toka edildi.

Komutayı devralan Deniz Albay Yusuf Karagülle'nin biyografisinin okunmasının ardından konuşan Harp Filosu ve Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR) Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, Türkiye'nin NATO'nun misyon ve operasyonlarına büyük katkı sunduğunu belirterek sorumluluklarını her zaman yerine getirdiğini kaydetti.

Görev ve sorumluluklarının her zaman bilinci olduklarını belirten Payal, "Bu taahhüdümüzün açık bir göstergesi olarak Daimi Deniz Kuvvetlerini sürekli olarak desteklemekte, birlik sağlamakta ve rotanın planına uygun olarak komutayı üstlenmekteyiz." dedi.

Türkiye'nin NATO görev ve operasyonlarına verdiği sürekli desteğin bir başka göstergesi olarak beşinci Yüksek Hazırlık Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Karargahı olan TURMARFOR'un başlangıcından itibaren NATO Mukabele Kuvvetleri Deniz Komponent Komutanlığı rolünü alacağını hatırlatan Payal, bu üst düzey deniz karargahının konuşlandırılmasının Türkiye'nin NATO'ya katkılarını bir adım daha ileriye taşıyacağını dile getirdi.

Payal, Türkiye'nin komuta dönemindeki tüm görevlerin, komutanın, personelinin ve mürettebatın bilgi birikimi, profesyonelliği ve özverisiyle büyük bir başarıyla yürütüleceğine inancının tam olduğunu ifade etti.

NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 Komutanı Albay Yusuf Karagülle ise SNMCMG-2'ye ikinci kez komuta etme fırsatına sahip olmaktan onur duyduğunu, kendisini ayrıcalıklı hissettiğini söyledi.

SNMCMG-2'nin İttifak'a, tatbikatlar ve gerçek dünya operasyonları dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirmek için sürekli ve tam entegre olmuş değişim yeteneği sağladığını belirten Karagülle, "SNMCMG-2, İttifak varlığını kurar, dayanışma gösterir, üye, ortak ve NATO üyesi olmayan ülkelere rutin liman ziyaretleri yapar ve devam eden faaliyetlere çeşitli deniz askeri yetenekleri sağlar." diye konuştu.

Görev grubunda iki gemi olduğuna dikkati çeken Karagülle şöyle konuştu:

"Türkiye'den amiral gemisi TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve mayın avlama gemisi TCG Edincik var. Ancak Türk Komutanlığı döneminde Belçika, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Romanya gibi farklı müttefiklere ait MCM Gemileri farklı dönemlerde SNMCMG-2'de yer alacak ve NATO'nun gücünü artırmak için Akdeniz ve Karadeniz'de faaliyet göstereceğiz. Bu bölgelerde dayanışma ve hazırlık içinde olacağız. NATO ve NATO dışı liman ziyaretlerinin yanı sıra tatbikatlara katılacağız ve bu tatbikatları düzenli olarak yürütmenin toplu olarak eğitilmiş, birlikte çalışabilir bir yetenek sağladığını biliyoruz. Personelimin profesyonelliğine ve bağlılığına gemilerin kıvraklığına inanıyorum. Personelim ve ben iyi hazırlandık, önümüzdeki görevlere hazırız."

KAPAT [X]

NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM) Temsilcisi Philippe Manderlier ise görevi başarıyla tamamlayıp Türkiye'ye devrettikleri için mutlu ve gururlu olduklarını bildirdi.

Manderlier, bir yıl görev yapacak NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 Komutanı Albay Yusuf Karagülle ve komutasına başarılar diledi.

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