Bakan Nebati: Hastanelerin tamamında performans ödemesi dağıtılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Nebati, sağlık çalışanlarının sabit ek ödemelerinin genel bütçeye aktarılarak dağıtılabilir ek ödeme miktarının artırıldığını söyledi.

Performans ek ödeme tavanının yükseltildiğini, hekimlerin ve diş hekimlerinin emekli aylıklarına ilişkin iyileştirme yapıldığını anımsatan Nebati, "Hastanelerin tamamında performans ek ödemesi dağıtılabilir hale getirildi." dedi.

Bakan Nebati, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili de "Tüm dünyada SMA hastalarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan, klinik çalışmalarla bilimsel olarak etkinliği kanıtlanan ilaç Sağlık Bakanlığının yurt dışından getirilebilecek ilaçlar listesinde yer almaktadır. Bu ilaç Sosyal Güvenlik Kurumunca yurt dışından özel izinle getirilerek aracısız ve ücretsiz olarak SMA hastalarına ulaştırılmaktadır. SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç, tip 1 hastaları için 2017, tip 2-3 hastaları için 2019'dan itibaren SGK tarafından karşılanmaktadır. Bu ilacın temininde ve kullanımında herhangi bir sorun bulunmamaktadır." diye konuştu.

Nureddin Nebati, çiftçi borçlarının faizlerine ilişkin de nisan ayında yapılan düzenlemeyle, tarımsal üreticiler için hazine adına yaklaşık olarak 664 milyon liralık temerrüt faiz gelirinden vazgeçildiğini sözlerine ekledi.

- "Enflasyonla mücadele edilmiyor"

Teklifin ikinci maddesi üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Türkiye Ekonomi Modeli ile Türk lirasının itibarının sıfırlandığını iddia ederek, "Sadece Merkez Bankasının kanunla, emirle düzenlenen faizi düşük fakat ekonominin genelini ilgilendiren her türlü faiz yükseldi. Dolayısıyla yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek cari açık ve itibarsız Türk lirası. İşte bu gelişmeler sizi yeni bir bütçe yapmaya zorladı." ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadele edilmediğini ileri süren Yılmaz, Türk lirasının başıboş bırakıldığını savundu.

- "Orta kesim yoksa yarınınız yok demektir"

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, vergi gelirlerindeki artışa dikkati çekerek, "Bu kadar vergiyi anormal bir şekilde vatandaştan almışsanız vatandaşı ezmişsiniz, suyunu çıkarmışsınız demektir." dedi.

Bunun özellikle orta gelir sınıfının ezilmesi demek olduğunun altını çizen Kuşoğlu, "Orta gelir sınıfının yok edilmesi, ezilmesi, kültürel anlamda da sosyolojik anlamda da bir ülkenin ayakta durabilmesi anlamında da geleceğinin olup olmaması anlamında da beka anlamında da önemlidir. Orta grup yoksa, orta kesim yoksa yarınınız yok demektir." değerlendirmesini yaptı.

- "Feragat ettiğimiz vergi ve kamu gelirleri 240 milyarın üzerinde"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, gelirlerin 1 trilyon 80 milyar 515 milyon lira artırılmasının öngörüldüğünü belirterek, bu tutarın 927,7 milyar liralık kısmını vergi gelirlerinin, 152,9 milyar liralık kısmını da vergi dışı gelirlerin oluşturduğunu söyledi.

Böylece 2022 yılı genel bütçesinde öngörülen net gelir tahmininin 2 trilyon 529,5 milyar liraya ulaştığını dile getiren Yılmaz, "Bu tahmin gerçekçi midir, değil midir diye bir tartışma yapılabilir. Özellikle ilk 5-6 aylık performansımıza baktığınız zaman yıllık öngördüğümüz tutarın ilk 5 ayda yüzde 70'inden fazlasını gerçekleştirmiş durumdayız. Gelir İdaresi Başkanlığımız da genelde gelir tahminlerini muhafazakar yapar dolayısıyla bu tahminler gerçekçi ve muhafazakar tahminlerdir. Gelir tahminlerimizde bu anlamda herhangi bir sapma beklemiyoruz; sürpriz olacaksa olumlu yönde bir sürpriz olacağını ifade edebilirim." diye konuştu.

Haziran ayından itibaren yıl sonuna kadar bütçe hedefinden kalan 377,1 milyar liranın çok üzerinde bir gelir tahsil edileceğinin açık olduğunu kaydeden Yılmaz, bu gelirleri sosyal beklentileri karşılamak üzere kullanacaklarını dile getirdi.

Muhalefetin "Vergiler artacak mı? Borçlanma olacak mı?" sorularına da yanıt veren Yılmaz, "Burada kesinlikle bir borçlanma söz konusu değil, zaten kanun gereği de olamaz. Harcamanızı gelirinize koymak, denk bir bütçe yapmak zorundasınız yani ek bütçeler kanun gereği denk olmak durumunda." ifadelerini kullandı.

Milli gelir arttığı için milli gelire oranla bütçe açığının düşeceğine işaret eden Yılmaz, yeni bir vergi olmadığını, tek yeni verginin finans sektörüne yönelik kurumlar vergisini bankacılığa dönük 20'den 25'e çıkarılması olduğunu hatırlattı.

Yılmaz, "Onun dışında bırakın ilave vergiyi 240 milyar Türk lirasının üzerinde gelirlerimizden feragat ettik. Bu yıl feragat ettiğimiz vergi gelirleri ve kamu gelirleri 240 milyarın üzerinde." dedi.