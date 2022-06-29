Sağlık çalışanı cinnet getirdi: 2 ağır yaralı

Batman Pazaryeri Mahallesi'nde Şervan Dilaver A. ile mesai arkadaşı olan sevgilisi Kübra S. arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilaver A., belinden çıkardığı silahla önce kız arkadaşı Kübra S.'yi vurdu, daha sonra intihar girişiminde bulundu. Silah seslerinin duyulması üzerine vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı oldukları belirtilen şahıslar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 2 yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.