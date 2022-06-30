30 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları
30 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında liderlerle ikili görüşmeler yapacak.
- Zirvenin kapanış oturumuna katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
(Madrid)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grannos Hotel'de "Haymana Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması"na katılacak.
(Ankara/10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Türk Devletleri Genel Sekreterlerini kabul edecek.
(Ankara/09.30)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Türkiye Emekliler Platformunca 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla İçkale Otel'de düzenlenecek toplantıya katılacak.
(Ankara/13.00)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi görüşülecek.
- KİT Komisyonunda Ziraat Bankası ve bağlı ortaklıklarının 2019 ve 2020 yıllarının hesapları ele alınacak.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00/11.00/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma 2053- Körfez Lojistik Çalıştayı'na katılacak ve Düzce Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, sel yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunacak.
(Kocaeli/10.00-Düzce/14.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
3- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini duyuracak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz-eylül dönemi iç borçlanma stratejisini açıklayacak.
(Ankara/17.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak Fransa'da öğrenim gören lisansüstü öğrenciler ile Paris'te bir araya gelecek.
(Paris)
2- NATO Zirvesi, düzenlenecek son oturum ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in basın toplantısının ardından sona erecek.
(Madrid)
GÜNCEL
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Beyaz Salon'da düzenlenecek "2022 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni"ne katılacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.
(Oran)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında, ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
(Calgary/23.00)
3- Yelkende 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası, Bodrum'da sürecek.
(Muğla)
4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo mücadelesi 2. tur maçlarıyla devam edecek.
(Londra)
5- HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Gazişehir Gaziantep ile Fenerbahçe, serinin 3'üncü ve son maçında karşılaşacak; 2021-2022 sezonunun şampiyonu belli olacak.
(Yalova/13.00)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız