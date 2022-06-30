30 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

- Zirvenin kapanış oturumuna katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Madrid)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grannos Hotel'de "Haymana Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması"na katılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Türk Devletleri Genel Sekreterlerini kabul edecek.

(Ankara/09.30)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Türkiye Emekliler Platformunca 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla İçkale Otel'de düzenlenecek toplantıya katılacak.

(Ankara/13.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi görüşülecek.

- KİT Komisyonunda Ziraat Bankası ve bağlı ortaklıklarının 2019 ve 2020 yıllarının hesapları ele alınacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00/11.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma 2053- Körfez Lojistik Çalıştayı'na katılacak ve Düzce Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, sel yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunacak.

(Kocaeli/10.00-Düzce/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz-eylül dönemi iç borçlanma stratejisini açıklayacak.

(Ankara/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak Fransa'da öğrenim gören lisansüstü öğrenciler ile Paris'te bir araya gelecek.

(Paris)

2- NATO Zirvesi, düzenlenecek son oturum ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in basın toplantısının ardından sona erecek.

(Madrid)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Beyaz Salon'da düzenlenecek "2022 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Oran)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında, ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

(Calgary/23.00)

3- Yelkende 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası, Bodrum'da sürecek.

(Muğla)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo mücadelesi 2. tur maçlarıyla devam edecek.

(Londra)

5- HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Gazişehir Gaziantep ile Fenerbahçe, serinin 3'üncü ve son maçında karşılaşacak; 2021-2022 sezonunun şampiyonu belli olacak.

(Yalova/13.00)