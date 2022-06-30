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FETÖ NATO belgelerine girdi

Madrid'deki NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğe kabulü için imzalanan 3'lü mutabakatta tüm şartlarını kabul ettiren Türkiye, FETÖ için de önemli bir adım attı. Mutabık kalınan 10 maddelik protokolün dördüncü maddesine FETÖ ile mücadele de eklendi

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 30 Haziran 2022 07:25
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FETÖ NATO belgelerine girdi

FETÖ, İsveç ve Finlandiya ile imzalanan protokolde terör örgütü olarak işaret edildi. Böylece FETÖ, uluslararası bir belgede terör örgütü olarak yer aldı. 15 Temmuz sonrası

FETÖ ile mücadelesinde Türkiye, yurt dışında da önemli ilerlemeler sağladı. Bunun son örneği NATO zirvesi oldu.

ANLAŞMADA YER ALDI

NATO'ya girişleri konusunda anlaşma sağlanan İsveç ve Finlandiya'yla mutabık kalınan 10 maddelik protokolün dördüncü maddesi ile FETÖ ile mücadele de eklendi. Anlaşma kapsamında İsveç ve Finlandiya'nın, her türlü güvenlik tehditlerine karşı Türkiye'ye destek olması konusunda mutabık kalındı. Aynı şekilde Türkiye de Finlandiya ve İsveç'in güvenlik sorunlarına yardım etmesi konusunda anlaşma sağlandı. Uluslararası bir anlaşmada PKK/YPG/PYD ile birlikte FETÖ de terör örgütü olarak yerini aldı.

İLK BAŞARI İİT'DE SAĞLANDI

FETÖ, 18-19 Ekim 2016 tarihlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi'nde Türkiye'nin "Fetullahçı Terör Örgütü" başlıklı karar oy birliğiyle kabul edildi. FETÖ'ye karşı tam dayanışma adı altında kabul edilen kararla birlikte tüm İİT üyesi ülkelere Türkiye ile iş birliği halinde FETÖ'yle mücadelede gerekli tüm adımları atmaları çağrısında bulunulmuştu.

Tarihi bir karar aldık

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya ittifaka davet edildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesini kabul ettiğini duyurdu. Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik davetine ilişkin "Tarihi bir karar aldık. Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm müttefiklerimizi savunmaya hazırız. Buna Finlandiya ve İsveç de dahil" açıklamasında bulundu.

Yakın istişare sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile 1 saat 10 dakika süren bir görüşme yaptı. Beyaz Saray'dan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, "İki lider, hükümetleri arasında yakın iletişimin sürdürülmesine vurgu yaptı" ifadeleri kullanıldı. Biden görüşmede, Finlandiya ve İsveç ile imzalanan üçlü muhtıradan duyduğu memnuniyeti dile getirirken ve iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin sürmesini arzuladığını bildirdi.

EGE VE SURİYE'DE İSTİKRAR VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Ukrayna'ya desteği de ele aldığına işaret edilen açıklamada, Ukrayna tahılının ihracatının önündeki Rus engelinin aşılmasının önemine de değinildiği aktarıldı. Açıklamada, "Liderler, Ege ve Suriye'de istikrarın korunması konusunu da ele alındı. Biden, yapıcı ikili ilişkilerin korunması arzusunu bir kez daha dile getirdi ve iki lider hükümetleri arasında yakın iletişimin sürdürülmesine vurgu yaptı" ifadeleri kullanıldı.

ÇOK GÜÇLÜ BİR ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin başında yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. NATO Zirvesi'nin gündemi itibarıyla çok güçlü bir zirve olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Zirvede yarın devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu dönme fırsatını bulacağız. Sizlerin özellikle ABD olarak bu işte ön alışınız, NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir" dedi.

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DENGE POLİTİKASI İZLİYORUZ

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son dönemde hububat ve akaryakıt konusunda olumsuz gelişmeler yaşandığına işaret eden Erdoğan, "Bu konuda denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım. Bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile yakın diyalog içinde olacağız

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracaklarını söyledi. Andersson, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı üçlü muhtıranın ardından Finlandiya devlet televizyonu YLE'ye açıklamalarda bulundu. Andersson, "Türkiye ile suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracağız. Terörle nasıl mücadele ettiğimizi uluslararası hukuk çerçevesinde konuşup anlatacağız." ifadelerini kullandı.

PKK İÇİN KARA GÜN

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Aminah Kakabaveh, mutabakat için "kara gün" ifadesini kullandı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Aftonbladet gazetesine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Linde, "İsveç ve Finlandiya'nın bu sözü edilen PYD, YPG ve Türkiye'nin FETÖ olarak adlandırdıklarına, silahve para gibi Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir konuda destek vermeyeceği yönünde anlaştık." dedi.

NATO'da aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. Ev sahibi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ve Stoltenberg ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi. Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

İlk konuk Ankara'da

İsveç-Türkiye arasında ilk görüşme alt düzeyde dün gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Robert Rydberg eşbaşkanlığında gerçekleştirilen toplantıda NATO zirvesinde anlaşma sağlanan 10 maddenin nasıl uygulanacağı görüşüldü.

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