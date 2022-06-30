e-Ticaret'e çekidüzen

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile elektronik ticarette tüketicinin korunması, haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilmesi hedefleniyor. Teklifle getirilen bazı önemli düzenlemeler şöyle:

> e-Ticaret'le uğraşanlar, sattıkları maldan sorumlu olacak. Hukuka aykırı bir ürün satışını tespit eden aracı, bu ürünü satıştan kaldıracak. Daha sonra da satıcının bilgileri kolluk kuvvetlerine iletilecek.

> Markaların taklit ürünleri internetten satılamayacak.

> Platformlar ayrıca, satıcıların 10 liraya satışa koydukları bir ürünü 'indirimli' olarak listeleyip 8 liradan satabiliyor, aradaki farkı satıcıya ödüyordu. Yeni düzenleme ile platformlar satıcıdan habersiz kampanya gerçekleştiremeyecek.

> Aracı, platformdaki fiyatları daha dikkatli izleyecek. Buna göre, haksız rekabete neden olan bir durum varsa, önce kendisi harekete geçecek. Aksi takdirde her bir satıcı için 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar idari para cezası kesilecek. Aracılar, kendilerine ait diğer platformların reklamını yapması durumunda ise 20 milyon TL'ye kadar para cezası ile karşılaşacak.

> Düzenleme ile e-Ticaret'e reklam sınırlaması getiriliyor. Buna göre elektronik ticaret pazar yerinde faaliyet gösteren elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların toplam reklam bütçesini oluşturacak.

> Teklifle e-Ticaret platformu kurmak da zorlaştırılıyor. Net işlem hacmi 10 milyar Türk lirasının, iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan platformlar, artık elektronik ticaret lisansı alacaklar.

> Lisans ücretinin hesaplanmasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar hesaba dahil edilmeyecek. Böylece, pazara yeni giren işletmelerin eşit şartlar altında rekabet edilmesi sağlanmış olacak.

> Ticaret hacmi 60 milyar lira üstü olan e-Ticaret platformları için cüzdan uygulamalarına sınırlama getiriliyor. Platformların cüzdan kullanan müşterilerine sağladıkları indirim imkanı ortadan kalkıyor.

EBRU KARATOSUN