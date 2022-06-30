4 Kurum toplamda 311 personel almak için ilana çıktı
Devlet Su İşleri,Batman Belediyesi ve 2 üniversite çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
İnönü Üniversitesi 165 sözleşmeli personel alacak
İnönü Üniversitesi 165 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 temmuz 2022
İnönü Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 27 sözleşmeli avukat alacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 27 sözleşmeli avukat alacak. Son başvuru tarihi 28 temmuz 2022
DSİ ilanı detayları için tıklayınız
Batman Belediyesi 97 İşçi Alacak
Batman Belediyesi, 97 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 5 ağustos 2022
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 temmuz 2022
Memurlarnet ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız