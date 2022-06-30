CHP lideri Kılıçdaroğlu iddiasını sürdürdü: Seçim ilk turda biter

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BirGün'e yaptığı açıklamalarda, AK Parti'nin oylarının yüzde 30'un altına düştüğünü ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanacağını söyledi.

Altılı Masa'nın performansından memnun olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Altı liderin bir araya gelip Türkiye'nin temel sorunlarının çözülmesi konusunda ortak irade ortaya koyması ülke açısından da bizim açımızdan da çok önemli. Sağlıklı, tutarlı, kararlı, acele etmeden yolumuza devam ediyoruz. Altı lider de iyi bir şekilde çalışıyor. Komisyonlar da çalışıyor" dedi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Oluşan ittifak içinde farklı düşünceler kuşkusuz var. Örneğin neoliberal politikalara karşıyız. Çünkü bu politikanın temel prensibi, "Altta kalanın canı çıksın" şeklinde. Oysa sosyal devlet altta kalanın da kurtulması demektir. Bunu da ifade ettik. CHP bu görüşünde ısrarlı. Aynı cümlelerle olmazsa bile benzer kaygılar tüm liderlerde var. Altılı masada da gelir dağılımının bozulmasının Türkiye için yarattığı riskler eleştiriliyor. Farklılıkları aşarız. Makul olan şey, herkesin kazandığı bir Türkiye'dir."

'Aday konuşmadık'

CHP lider, cumhurbaşkanlığı adaylığına dair henüz bir isim konuşmadıklarını söyledi:

"Şu kadarını söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanı adayını altı lider belirleyecek. İçeriden dışarıdan bir yorum yapmak doğru olmaz. Bu soruya sadece ben muhatap olmuyorum, diğer siyasi liderler de oluyor. Kendi aramızda konuştuk, eğer öyle bir soru gelirse biz Cumhurbaşkanı adayımızın niteliklerini kamuoyuna açıklayacağımız metinler yazalım ve bunu tekrar edelim. Ben de dolayısıyla o metindeki cümleyi tekrarlayayım.

Çünkü biz önce, neyi nasıl yapacağımızı ve hedeflerimizi ortaya koymalıyız. Cumhurbaşkanı adayının bu hedefleri gerçekleşmek için çaba harcayacağını taahhüt ettik. Önce bunları bir bilmeliyiz. Bunlar üzerinde bir anlaşma sağlamalıyız. Bu anlaşmayı sağladıktan sonra diğer aşamaya geçebiliriz."

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter. Sayın Temel Karamollaoğlu, "Yüzde 99,9" demiş ama yüzde 100 diyebiliriz. Umarım öyle olur. Bunun için iki adaylı bir seçim olacağını düşünüyorum. Parlamenter seçimde farklı ittifaklar olabilir. Var da zaten, HDP'nin bir ittifak arayışı, sol yapıların ittifak arayışı var. Ancak Cumhurbaşkanlığı'nın ortak bir adayının olması daha yerinde olur. Ortak adayın da demokrasiyi savunan bütün partilere güven vermesi gerekir.

'AK Parti yüzde 30'un altında'

AK Parti oylarının yüzde 30'un altında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Haziran sonunda tüm yoklamalarda CHP'nin AK Parti'yi geçmiş olacağını ifade etti.Kılıçdaroğlu ayrıca erken seçim olabileceğini söyledi:

"Burada da hiçbir tereddüt yok. AKP'den ve MHP'den kopanlar CHP'ye üye oluyorsa bu önemli bir veridir. Kopuşlar başladı büyüyerek gidecek. Bizim söylediklerimiz yeteri kadar belli kesimlere ulaşmıyor bunu da kabul edelim. Televizyonlar mesela. Sürekli AKP'nin kanallarını izleyenler, dolayısıyla bir süre sonra hayatın gerçeği ile karşılaştığında onların doğru olmadığını görüyor zaten. O alanlara dönük çalışmamızı artırmalıyız. Erken seçim olabilir. Bu, ya Devlet Bahçeli'nin tercihi ya da ikisinin bir araya gelip aldığı bir karar olabilir."