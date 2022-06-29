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2022 Yılında En Çok İzlenen 10 Yabancı Dizisi

2022 Yılında En Çok İzlenen 10 Yabancı Dizisi

Kaynak : MN Medya
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2022 Yılında En Çok İzlenen 10 Yabancı Dizisi

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Televizyon endüstrisi; insanların haftalarca en sevdikleri programları izlemek için geldiği, popüler bir endüstridir. 2022 yılında dünya çapında hayranlar tarafından yabancı dizi izle yapan hayranlar için, izlenecek bir dizi popüler dizi bulunuyor.

2022 yılında dünya, milyonlarca izleyici tarafından toplu olarak izlenen yabancı film izle ile büyülenecek. Bu film ve diziler, dünyanın en popüler ve hakkında konuşulan filmlerinden oluşuyor.

Star Trek: Strange New Worlds

Uzay Yolu: Garip Yeni Dünyalar adlı dizi, Star Trek serisinin en yeni ürünlerinden biri olarak televizyon dünyasına katıldı. Orijinal serinin, 10 yıl öncesinde geçen dizide Kaptan Christopher Pike rolünde Anson Mount yer alıyor.

Mr. Spock ise Ethan Peck tarafından canlandırılıyor. Dizide, galakside bulunan tüm garip yeni dünyaları, bu diziyle keşfedeceksiniz. Dizi Paramount+'da seyredilebilir.

The Pentaverate

Dizinin başrol oyuncusu Mike Myers tarafından 1993 yapımı olan So I Married An Axe Murderer (Ben de Bir Balta Katiliyle Evlendim) adlı komediden esinlenerek, televizyon dizisi olarak hayata geçirildi.

Dizide Myers'in 8 farklı karakteri canlandırdığı dizi; dünyayı yöneten güçlü bir organizasyon olarak çalışan itibari gizli toplumun bir taklidi olarak sunuluyor. Dizi Netflix'te seyredilebilir.

Moon Knight

Ay Şövalyesi olarak Türkçeye çevrilen Moon Knight dizisinde başrol oyuncusu Oscar Isaac hem yumuşak huylu bir işçi olan Steven Grant hem de çevik ve sağlam paralı bir asker olan Marc Spector olarak karşımıza çıkıyor. Dizide Mary Calamawy de yer alıyor.

Steven ve Marc, ay tanrısı Khonshu adına adaleti sağlıyor. Hardcore hayranlarının kaçırmak istemeyeceği dizi, herkesi eşit şekilde memnun edecek şekilde tasarlanmış bir dizi olarak görülüyor.

Orijinal ve eğlenceli bir televizyon şovu olarak izleyeceğiniz dizide fantastik öğelerden hoşlananlar için Doctor Who esintileri bulunurken aynı zamanda macerayı sevenler için ise Indiana Jones ve James Bond unsurlarını da dizide görebilir. Marvel stüdyolarında çekilen diziyi Disney+'da seyredebilirsiniz.

Better Call Saul

Saul'u Daha İyi Arayın olarak Türkçeye çevrilen dizide Saul Goodman'ı Bob Odenkirk canlandırıyor. Diğer oyuncuları arasında Rhea Seehorn ve Jonathan Banks gibi oyuncular yer alıyor.

Altıncı ve son sezonunda olan Breaking Bad Prequel adlı dizinin yıldız oyuncuları Bryan Cranston ve Aaron Paul'un da yeni sezonunda görüleceği dizide; tabiri caizse çete yeniden bir araya geliyor.

Bunun yanında birkaç kilit oyuncunun bulunduğu dizinin daha ilk iki bölümünde gerilim iyice artıyor. Ancak birçok kişinin çözdüğünü düşündüğü karakterler, sonlara doğru herkesi yanıltacak şekilde gözler önüne seriliyor. Diziyi Netflix ve AMC+'da seyredebilirsiniz.

Outer Range

Josh Brolin ve Imogen Poots'un başrollerini paylaştığı Dış Aralık olarak Türkçeye çevrilen dizi, tam bir bilim kurgu ve western karışımı bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Josh Brolin; topraklarında garip şekilde ortaya çıkan bir kara delik keşfeden çiftlik sahibi Royal Abbott karakteriyle ekranlara geliyor.

Imogen Poots ise gizemliliği ile soru işaretleri bırakan Autumn'u canlandırıyor. Bu arada tüm gözler ise çiftlik sahibi Royal Abbott'un kayıp gelini Rebecca'ya ne olduğuna çevriliyor.

Tüm bu soruların cevaplarını ise Prime Video'da seyredeceğiniz Dış Aralık dizisinde cevap buluyor.

Candy

Hemen herkesin beğendiği aktris Jessica Biel'in yer aldığı Şeker adlı dizi, gerçek bir hayat öyküsünden esinlenerek tasarlandı. Jessica Biel, Melanie Lynskey tarafından canlandırılan arkadaşı Betty Gore'u, 41 kere baltayla öldürmekle suçlandığı Candy Montgomery'yi canlandırıyor. Dizi, Hulu'da seyredilebilir.

The Staircase

Colin Firth ve Toni Collette'in başrolde olduğu Merdiven adlı dizi, gerçek bir suç dramasını konu alıyor. Kathleen Peterson (Toni Collette) ve kocası roman yazarı Michael Peterson'ın (Colin Firth) cinayetini anlatıyor.

Dizide Kathleen'in ölümünden önce ve sonrasında, Michael ve Kathleen ile çocuklarının aile hayatından kesitlerin de sunulduğu dizi, tam bir suç klasiği olarak görülüyor. Dizide Kathleen ve Michael'in çocuklarından biri, Game of Thrones dizisinde yer alan Sophie Turner tarafından canlandırılıyor. Diziyi HBO Max'te seyredebilirsiniz.

Bosch: Legacy

Titus Welliver tarafından canlandırılan, eski LAPD dedektifi Hieronymus Boshc, artık özel dedektif olarak hizmetlerini sürdürüyor. Dizide hala işinin bitmediğini gösteren özel dedektif Bosch, çoğu zaman Mimi Rogers tarafından canlandırılan Honey Chandler adlı bir savunma avukatı ile çalışıyor.

Aynı zamanda dizide Madison Lintz tarafından canlandırılan dedektif Bosch'un kızı Maddie'nin LAPD'de çaylak bir subay olarak geçirdiği zamanı da ele alıyor. Dizi her cuma günü Prime'da FreeVee'de yayınlanıyor.

Under The Banner of Heaven

Cennet Sancağı Altında adıyla Türkçeye çevrilen dizide Daisy Edgar-Jones yer alıyor. Jon Krakauer'in kurgusal olmaktan uzak kitabından uyarlanan gerçek bir suç draması olarak çekilen dizide Andrew Garfield da yer alıyor.

Dizide Andrew Garfield; Mormon Kilisesi'ne karışmış bir annenin, öldürülen bebeğinin araştıran dedektif Jeb Pyre olarak karşımıza çıkıyor. Dizi her perşembe Hulu'da yayınlanıyor.

Ozark

Dizide Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Marty, Wendy, Ruth karakterlerinin dışında, yıllar boyunca uğraşılan tüm suçluların kaderleri, Ozark'ın son bölümlerinde belirleniyor. Böylelikle Byrde ailesinin destanı sona eriyor. Bu destanı Netflix'te seyredebilirsiniz.

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